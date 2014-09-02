نبايد ارتباط با ايران بر پايه تحريم باشد/تأكيد بر حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جوادظریف و ژان اسلبورن وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لوکزامبورگ در دیدار امروز آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و زمینه ها و فرصت های همکاری دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه تماس های خوبی طی این مدت کوتاه بین دو کشور برقرار شده تصریح کرد، روابط دو کشور می تواند در همه زمینه ها گسترش یابد و جمهوری اسلامی ایران مصمم به ادامه این روند می باشد تا همکاری های بیشتری شکل گیرد

محمد جواد ظریف همچنین مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی و نگرانی های مشترک در خصوص تروریسم و افراطی گری را از حوزه های مورد علاقه طرفین برای تبادل نظر و رایزنی مستمر توصیف کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان تروریسم و افراطی گری را چالش و تهدیدی علیه منطقه و جامعه بین الملی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: همه باید کمک کنند تا این معضل برطرف شود . حامیان تروریسم نیز باید در ابعاد مختلف ، مالی، نظامی و اطلاعاتی این حمایت ها را متوقف کنند.

وزیر امورخارجه کشورمان موضوع حقوق بشر را نیز از حوزه های مورد توجه دو طرف خواند و خاطر نشان ساخت :احترام به اصول ، ارزشها ، عقاید و فرهنگ کشورها یک مبنای مهم است که در گفتگو و تعامل میان کشورها باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

وزیر امورخارجه لوکزامبورگ نیز ضمن با اهمیت خواندن این سفر ،جایگاه ایران در منطقه را برجسته و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف و مشورت ها با ایران را برای لوکزامبورگ مهم خواند.

وی با ابراز خرسندی از روند تماسها طی یک سال اخیر خاطر نشان ساخت : لوگزامبورگ از تقویت و گسترش گام به گام روابط استقبال می کند .

ژان اسلبورن ابراز امیدواری کرد در زمان باقی مانده مسئله هسته ای خاتمه یافته و با تاکید بر حق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای مانند همه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت :روابط ما نباید بر پایه تحریم باشد. بلکه باید براساس احترام متقابل و همکاری شکل گیرد.

وزرای خارجه ایران و لوکزامبورگ دراین مذاکرات پیرامون آخرین تحولات عراق ، اوضاع فلسطین ، مسئله تروریسم و امنیت بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه به تبادل نظر پرداختند.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه دیدار های خود با مارس دی مارتولومئو رئیس مجلس و اگزاویه بتل نخست وزیر لوکزامبورگ دیدار و گفتگو خواهد کرد.