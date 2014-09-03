ایران صدرنشین باقی ماند/ پیروزی دشوار ایتالیا برابر فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی جهان با برگزاری دیدارهای گروههای D و A پی گرفته شد که طی آن تیمهای ملی ایران، بلژیک و فرانسه از گروه D و صربستان، ونزوئلا و لهستان نیز از گروه A مقابل رقیبان خود برنده شدند.
مهمترین بازی این روز را آمریکا و ایران، تیمهای اول و چهارم لیگ جهانی 2014 برگزار کردند. تیم ایران که برای انتقام شکست برابر حریف در مرحله نیمه نهایی مسابقات یاد شده انگیزههای بالایی داشت در روزی که دریافتهای خوبی داشت حریف را شکست داد تا روند روبه رشد خود را در سطح اول والیبال دنیا تداوم بخشد.
اگرچه آمریکاییها در سرویس آن تیمی همیشگی نبودند و دریافتهایشان بر خلاف انتظار چندان خوب نبود ولی نمیتوان از بازی خوب تیم ایران چشم پوشی کرد. بازیکنان ایرانی در سرویس و خط حمله خیلی خوب کار کردند و تنها نکته منفی در کار شاگردان کواچ شوک منفی است که بعد از چند امتیاز عقب افتادن از حریف به تیم وارد میشود و سرمربی تیم ملی باید فکری برای این قضیه بکند.
در دیگر بازی این گروه تیم بلژیک به راحتی از سد پورتوریکو گذشت و نشان داد نماینده آمریکای مرکزی در سطحی به مراتب پایینتر از دیگر رقبا قرار داشته و شانسی برای صعود به مراحل بالاتر این مسابقات نخواهد داشت.
بازی پایانی این گروه که در تعیین صدرنشین آن نیز تاثیرگذار بود را تیم های فرانسه و ایتالیا برگزار کردند. خروسها شروع خوبی در این بازی داشتند و روی درخشش آنتونیو روزیه، بازیکن پشت خط زن خود دو ست اول را از ایتالیا بردند ولی تلاش زایتسف که در این بازی 25 امتیاز کسب کرد لاجوردی پوشان را به بازی برگرداند و این تیم با بردن سه ست متوالی بازی باخته را برد. این نتیجه صدرنشینی ایران را در گروه D تثبیت کرد.
اما بازیهای گروه A با رویارویی آرژانتین و صربستان آغاز شد که طی آن صربها 3 بر یک مقابل شاگردان خولیو ولاسکو برنده شدند. صربستان در این بازی کار سختی برابر حریف نداشت و با وچود اینکه ست دوم را واگذار کرد اما در نهایت 3 بر بک برنده شد.
جدال ونزوئلا و کامرون هم در سطح پایینتری در قیاس با دیگر بازیها برگزار شد که برنده آن نماینده آمریکای لاتین بود. این دو تیم از نظر فنی جزو ضعیفترین تیمهای این دوره از مسابقات به حساب میآیند.
بازی لهستان و استرالیا نیز پایان بخش دیدارهای روز سوم بود. لهستان که عزم خود را برای قهرمانی در این مسابقات جزم کرده است با حمایت پرشمار طرفدارانش این بازی را در سه ست متوالی از پیش رولی برداشت و با کسب 6 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاد.
نتایج کامل دیدارهای روز سوم مسابقات قهرمانی جهان:
گروه D
* ایران 3 - آمریکا 2(25 - 23، 25 - 19، 19 - 25، 18 - 25 و 17 - 15)
* بلژیک 3 - پورتوریکو(25 - 19، 25 - 17 و 25 - 20)
* فرانسه 2 - ایتالیا 3(25 - 20، 25 - 20، 23 - 25، 13 - 25 و 12 - 15)
جدول ردهبندی گروه D:
1- ایران 5 امتیاز
2- بلژیک 4 امتیاز(معدل 1.667)
3- فرانسه 4 امتیاز( معدل 1.667)
4- آمریکا 3 امتیاز
5- ایتالیا 2 امتیاز
6- پورتوریکو بدون امتیاز
گروه A
* آرژانتین یک - صربستان 3(17 - 25، 25 - 20، 21 - 25 و 21 - 25)
* ونزوئلا 3 - صربستان یک(25 - 22، 25 - 21، 31 - 33 و 25 - 14)
* استرالیا صفر - لهستان 3(17 - 25، 19 - 25 و 22 - 25)
جدول ردهبندی گروه A:
1- لهستان 6 امتیاز
2- آرژانتین 3 امتیاز(معدل 1.333)
3- استرالیا 3 امتیاز(معدل 1.000)
4- ونزوئلا 3 امتیاز(معدل 0.750)
5- صربستان 3 امتیاز(معدل 0.750)
6- کامرون بدون امتیاز
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