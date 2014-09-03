رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی و روح الله عباسپور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی، حجت الاسلام مرتضوی مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سالن اجتماعات دانشگاه ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند دکتر علی اکبر زینالو رئیس سابق، دکتر منوچهر مهرام به عنوان رئیس جدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب شد.

منوچهر مهرام، متولد سال 1343 اهواز، دانش آموخته رشته دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانش آموخته رشته دکترای تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز است و دوره آموزشی مدیریت خدمات سلامت در انگلستان، سابقه حضور داوطلبانه 34 ماهه در دفاع مقدس را در پرونده خود دارد.



وی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیرکل و مجری کشوری پروژه های بهداشت، درمان بانک جهانی؛ معاون بهداشتی، آموزشی و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین را در سابقه خود دارد و مؤلف کتاب" راهی به سوی توسعه سالم استان، مروری بر برنامه جامع سلامت استان قزوین" نگارنده 28 عنوان مقاله، 16 عنوان انگلیسی در مجلات معتبر ملی و جهانی، تدوین و ارائه مقاله در بیش از 40 کنگره ملی و بین المللی و 35 مورد اجرای طرح مصوب و سرپرستی پایان نامه های پژوهشی را انجام داده است.