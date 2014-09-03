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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

تشدید نظارتها بر خدمات دفاتر مسافرتی/ هشدار سازمان میراث فرهنگی به مسافران تابستانی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست تا از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و معتبر که از این سازمان مجوز دارند تور خریداری کرده و دقت داشته باشند که جزئیات خدمات مورد توافق با دفتر خدمات مسافرتی، در قرارداد تور ذکر شده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این اطلاعیه آمده است:

"سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای احقاق حقوق هموطنان عزیز و آندسته از مسافران و گردشگرانی که برای سفر  از خدمات دفاتر مسافرتی استفاده می کنند و با خرید تورهای داخلی و خارجی اقدام به سفر می نمایند؛ علاوه بر نظارتهای معمول ، اقدام به تشدید نظارتها در  قالب اعزام تیم های نظارتی محسوس و نامحسوس نموده در همین راستا از ابتدای شروع تعطیلات تابستانه تاکنون 150 نفر ناظر در قالب 50  اکیپ سه نفره جهت نظارت  بر نحوه عرضه خدمات به ویژه تورهای مسافرتی و کنترل و تطبیق قیمت ها با خدمات فعالیت دارند که  با مشاهده تخلفات احتمالی ، برخورد قاطع و قانونی معمول خواهند داشت .

در همین راستا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شماره تلفنهای  66582230 و 66582231 را به منظور دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و شکایات احتمالی مسافران و گردشگران اختصاص داده تا هموطنان ؛ مسافران و گردشگران محترم  نظرات  خود را از این طریق اعلام نمایند.

 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از هموطنان عزیز تقاضادارد  ضمن بررسی مقاصد سفر و تنوع قیمت ها و خدمات تور ، صرفاً از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و معتبر که از این سازمان مجوز دارند تور خریداری نموده و دقت داشته باشند که جزئیات خدمات مورد توافق  با دفتر خدمات مسافرتی،  در قرار داد تور ذکر شده باشد."

کد مطلب 2363613

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