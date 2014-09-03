تشدید نظارتها بر خدمات دفاتر مسافرتی/ هشدار سازمان میراث فرهنگی به مسافران تابستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این اطلاعیه آمده است:

"سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای احقاق حقوق هموطنان عزیز و آندسته از مسافران و گردشگرانی که برای سفر از خدمات دفاتر مسافرتی استفاده می کنند و با خرید تورهای داخلی و خارجی اقدام به سفر می نمایند؛ علاوه بر نظارتهای معمول ، اقدام به تشدید نظارتها در قالب اعزام تیم های نظارتی محسوس و نامحسوس نموده در همین راستا از ابتدای شروع تعطیلات تابستانه تاکنون 150 نفر ناظر در قالب 50 اکیپ سه نفره جهت نظارت بر نحوه عرضه خدمات به ویژه تورهای مسافرتی و کنترل و تطبیق قیمت ها با خدمات فعالیت دارند که با مشاهده تخلفات احتمالی ، برخورد قاطع و قانونی معمول خواهند داشت .

در همین راستا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شماره تلفنهای 66582230 و 66582231 را به منظور دریافت نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و شکایات احتمالی مسافران و گردشگران اختصاص داده تا هموطنان ؛ مسافران و گردشگران محترم نظرات خود را از این طریق اعلام نمایند.

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری از هموطنان عزیز تقاضادارد ضمن بررسی مقاصد سفر و تنوع قیمت ها و خدمات تور ، صرفاً از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز و معتبر که از این سازمان مجوز دارند تور خریداری نموده و دقت داشته باشند که جزئیات خدمات مورد توافق با دفتر خدمات مسافرتی، در قرار داد تور ذکر شده باشد."