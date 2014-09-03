سازمان محیط زیست با کمبود محیط بان مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا خیلدار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به صورت میانگین در هر شش هزار کیلومتر یک محیطبان وجود دارد افزود: این رقم در برخی استانها همانند استان فارس به هر 40 هزار کیلومتر یک محیط بان می رسد.

وی بر لزوم استفاده از تجهیزات نوین و به روز در زمینه حفاظت از مناطق حفاظت شده تاکید کرد و با اذعان به اینکه در این زمینه با کمبود اعتبارات مواجه هستیم افزود: برای حفاظت هوشمند از مناطق حفاظت شده نیازمند دوربین ها مداربسته و سیستم پایش آنلاین هستیم.

سرهنگ خیلدار با بیان اینکه در سال 91 طرحی ارائه شدکه براساس آن پارک ملی بمو در استان فارس به سیستم دوربین مداربسته مجهز شود افزود: اجرای این طرح در آن مقطع نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار بود که در آن زمان اجرا نشد.

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور، کمبود با اذعان به نبود پایگاه مطلوب و استاندارد اطفاء حریق در جنگلها و مراتع گفت: تجهیزات موجود در حد بسیار پائین و ابتدایی است.

سرهنگ خیلدار با یادآوری اینکه در سال 91 طرحی در زمینه اطفاء حریق در جنگلها و مراتع کشور داده شد که اجرای این طرح در آن زمان نیازمند 400 میلیارد تومان بود افزود: اجرای این طرح در حال حاضر نیازمند 600میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به نبود بالگرد آتش نشانی در این سازمان گفت: در حال حاضر بالگرد اطفاء حریق و دوربین های حساس به آتش در کشور وجود ندارد تا نسبت به کشف سریع آتش و نقاط آتش سوزی اقدام شود.

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور، کمبود بهره گیری از ظرفیت تشکل ها مردم نهاد و دهیاران را در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه در آتش سوزیها اهالی بومی مناطق همکاری بومی را برای اطفاء حریق دارند افزود: تجهیز دهیاریها به تجهیزات حفاظت از محیط زیست نیازمند اختصاص اعتبار است.

سرهنگ خیلدار با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست به رغم کمبود اعتبارات هرگز تعطیل نشده است افزود: از طریق تشکل های مردم نهاد، دهیاریها،اهالی روستاها گام های خوبی برداشته شده است و با توجه به تشکیل یگان حفاظت در سال 89 کسری نیرو از معاونت پیشگری نیروی انتظامی تامین می شود.

وی با بیان اینکه همکاری تنگاتگ بین یگان حفاظت از محیط زیست و یگانهای مختلف نیروی انتظامی وجود دارد افزود: بخش مهمی از کشفیات یگان حفاظت محیط زیست با کمک نیروی انتظامی صورت می گیرد.

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه رسانه نقش مهم و اساسی در جهت دهی به افکار عمومی و حساس کردن جامعه نسبت به حفاظت از محیط زیست دارند افزود: رسانه ها نقش تاثیرگذاری در زمینه توجه و حساس شدن جامعه نسبت به حفاظت از محیط زیست دارند.