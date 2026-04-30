۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

کهگیلویه و بویراحمد؛

تجهیز روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده به وسایل اطفاء حریق

یاسوج-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده استان به وسایل اطفاء حریق مجهز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب نشست شورای اداری محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، دهیاران و اعضاء شوراهای اسلامی روستاها را نمایندگان محیط زیست در مناطق حفاظت شده دانست و اظهار کرد: در سنوات گذشته مردم و ، اعضاء شوراها و دهیاران در روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده جلوتر از نیروهای محیط زیست در اطفاء آتش سوزی ها حضور داشتند و اگر به تجهیزات اطفاء حریق مجهز شوند در مدیریت آتش سوزی ها بسیار موئژ خواهد بود .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان حریق را جزء جدایی ناپذیر برای طبیعت دانست و گفت : سالانه در سراسر جهان شاهد آتش سوزی های گسترده و وسیعی هستیم که هر کدام دلایل متعدد به خود را دارند لذا ، این ما هستیم که باید ضمن آموزش، مدیریت و برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در بعضی از مواقع افراد سود جو به صورت مخفیانه سرمایه ملی را به آتش می کشند، افزود: نیاز است جوامع محلی را فعال و تجهیز کرده تا در صورت وقوع آتش در دقایق طلایی از گسترش آن جلوگیری کنند.

دیانتی نسب از تجهیز دهیاران و اعضای شوراها به وسایل اطفاء حریق خبر داد و گفت: این وسایل به صورت امانی به دهیاران، به عنوان نمایندگان مردم و سفیران زیست محیطی این اداره، تحویل داده می شوند تا در صورت وقوع آتش سوزی نسبت به اطفاء آن اقدام کنند .

