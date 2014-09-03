انگلیس و آمریکا بزرگترین تروریست ها هستند/ ملت ایران راه رئیسعلی دلواری را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر چهارشنبه در همایش ملی مباره با استععمار انگلیس اظهار داشت: مردم دلوار زنده ، پرتلاش و اهل ایثار هستند و با تمام وجود از اسلام دفاع می کنند؛ این یک مدال افتخار برای این مردم است که کسی چون رئیسعلی دلواری را دارند.

وی رئیسعلی دلواری را یک نمونه ارزشمند و افتخارآفرین توصیف کرد و اضافه کرد: در چهار دوره که مردم در مقابل صفاکی های انگلیس ایستادند، نمونه‌ای از رشادت را در منطقه ثبت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاریخ قرن گذشته ما تاریخی از این نوع درندگی‌های بین‌المللی بود و تاریک‌ترین تاریخ را در دوران بشریت در قرن بیستم شاهد بودیم و چند جنگ بزرگ زندگی مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

وی با اشاره به اینکه در سال 1914 و در جریان جنگ جهانی اول چندین میلیون نفر در نقاط مختلف جهان کشته شدند، بیان داشت: نتیجه این کشتارها سلطه دول استعمار گر همچون انگلیس بود.

لاریجانی خاطرنشان ساخت: در جنگ جهانی دوم این مصیبت بزرگتر شد و باز هم چندین میلیون نفر کشته شدند و در همین قرن رژیم صهیونیستی را به مردم منطقه تحمیل کردند و در همین قرن در کوبا و ویتنام جنگ راه انداختند و جنگ‌های خرد بسیاری شکل گرفت.

وی ادامه داد: در همین قرن ضربه‌های بزرگی به نهضت مشروطه وارد کردند و کودتای 28 مرداد را ساماندهی کردند تا به انقلاب اسلامی رسیدیم و شرایط جنگ تحمیلی را ایجاد کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارنامه این دولت‌ها بسیار سیاه است، اضافه کرد: در همین قرن از بمب اتم استفاده کردند و در آن شرایط پرتحرک و غبارآلودکه در صحنه جهانی به وجود آمد، کشور ما هم متاثر شد.

وی افزود: در انقلاب مشروطه که ملت ایران در مقابل قاجار ایستادگی کرد، دسایس آنها به ویژه انگلیسی‌ها شروع شد و شرایط انقلاب مشروطه را به سردی کشاندند.

لاریجانی تاکید کرد: مجلسی را که تشکیل شده بود را به حاشیه بردند و به توپ بستند و در همان زمان که مجلس به توپ بسته شد، مردم بوشهر با حکم علما قیام کردند.

وی به سرنگونی قاجار و روی کار امدن پهلوی اشاره کرد و گفت: از دیکتاتوری قاجار به دیکتاوری وابسته پهلوی رسیدیم و بعد هم گرفتار این دیکتاتوری وابسته بودیم تا جنگ جهانی دوم و پس از آن مصدق و کاشانی نفت را ملی کردند و آنها دسایسی را بین رجال سیاسی ایجاد کردند و کودتای 28 مرداد را راه انداختند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روی کار امدن محمد رضا شاه شرایط را برای حضور استعمارگران تسهیل کرد، بیان داشت: در پانزدهم خردادماه مردم قیام کردند و 15 سال مبارزه کردند و انقلاب پیروز شد و شرایط ایران و منطقه تغییر کرد.

وی ادامه داد: در طول این قرن ما خیزش‌هایی داشتیم که می‌توان به حرکت سردار جنگل در شمال، قیام ستارخان و باقرخان، قیام سردار دلوار اشاره کنیم که دارای ارزش‌های بسیار زیادی بودند و انقلاب اسلامی از درون همین خیزش‌ها شکل گرفت.

لاریجانی تاکید کرد: در همه این خیزش‌ها و حرکت‌های مجاهدانه اساس بر یک رسالت معنوی و دینی بود و همه انقلاب‌ها و نهضت‌ها بر اساس تفکر دینی شکل گرفته بود.

وی خاطرنشان ساخت: انقلاب مشروطه بر اساس حکم علمای و مراجع و رجال دینی نجف و قم شکل گرفت و در خیزش رئیسعلی هم می‌بینیم که علمای دینی نقشی اساسی را داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رئیسعلی با حکم جهاد علما وارد صحنه شد و به گفته شهید مطهری، نهضت‌هایی در ایران توفیق یافتند که بر اساس اسلام شکل گرفتند و این یک درس بزرگ برای ما است.

علی لاریجانی در ادامه اظهار داشت: از حرکت‌ها و نهضت‌های گذشته باید درس بگیریم؛ اگر روحانیت در انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) نبود، این انقلاب اینگونه با توده های مردم به وجود نمی‌آمد و این نگرانی‌ها را غرب همچنان دارد.

وی به ارائه برخی از گزارشات و نامه‌های کنسولگری انگلیس در بوشهر در سال 1915 که برای سران کشور خود ارسال کرده بودند، اشاره کرد و بیان داشت: انگلیسی‌ها همواره از ورود علما در بحث جهاد بیم داشتند.

لاریجانی با بیان اینکه حضور روحانیت همواره برای انگلیسی‌ها هراس‌آور بوده است، خاطرنشان ساخت: ما باید این راه را به درستی بشناسیم و بفهمیم و دنبال کنیم که اگر علمای اسلام محور فعالیت‌های کشور نباشند، ممکن است راه درست را نتوانیم برویم.

علمای دینی امنای ملت هستند

وی با تاکید بر اینکه علمای دینی امنای ملت هستند، تصریح کرد: باید به آنها تکیه کنیم و حرف‌های آنها را بشنویم و امروز به این موضع خیلی نیاز داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی که به تلاش‌های انگلیس برای حمله به ایران نگاه می کنیم می‌بینیم که بخشی از توجیه آنها جنگ جهانی بود ولی هدف اصلی آنها نفت ایران بود و زمانی که هنوز در این منطقه نفت کشف نشده بود به دنبال نفت ما بودند که در نامه‌های آنها این موضوع ثابت شده است.

وی با تاکید بر اینکه ادعای دموکراسی از سوی آنها ادعای دروغین و دروغی بزرگ است، اضافه کرد: کشورهای منطقه باید به هوش باشند و بدانند که حضور آنها در منطقه و در خلیج فارس برای غارت کشورهای منطقه است.

انگلیس و آمریکا بزرگترین تروریست هستند

لاریجانی ادامه داد: آنها امروز هم درمنطقه ورود می‌کنند و آدم می‌کشند و سرزمین‌ها را اشغال می‌کنند تا بتوانند غارت کنند و بر مردم منطقه تسلط پیدا کنند.

وی با بیان اینکه آنها امروز خیلی از تروریسم حرف می‌زنند و ابراز نگرانی می‌کنند، اذعان داشت: تاریخ نشان داده است که تروریسم اول خود اینها هستند و انگلیس و آمریکا بزرگترین تروریست هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها پس از شکست در بوشهر به دست رئیس علی دلواری و یارانش تصمیم گرفتند که توسط یکی از خائنین، رئیسعلی را ترور کنند و صدها مورد دیگر را نیز در سال‌های گذشته داشته اند و یا خودشان و یا توسط رژیم صهیونیستی افراد را ترور کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان به هیچ وجه اهل ترور نیستند، تصریح کرد: حکم علمای ما این است که عدم تعرض به احدی از اتباع داخله و خارجه با هر دین و مذهب چه مسیحی و مسلمان و یهودی باید مد نظر همه مسلمانان باشد.

ملت ایران اهل مجاهدت است

لاریجانی خطاب به حاضرین در سالن بیان داشت: برادران و خواهران، امروز هم در قرن بیست و یکم شاهد همان رفتارها هستیم چون آن موجودات عوض نشده‌اند و تروریسم را دنبال می‌کنند و چنگال بر روی منطقه دارند و می‌خواهند مسلمانان را سرکوب کنند.

وی با اشاره به شکل‌گیری نهضت بیداری اسلامی، اضافه کرد: در قرن بیست و یکم زمان بیداری مسلمانان است ولی آنها نمی‌خواهند که این نهضت شکل بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا و انگلیس بدانند و آگاه باشند که ملت ایران راه جوانمردی را مثل رئیسعلی دلواری ادامه خواهد داد و این مسیر را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران اهل مجاهدت است، خاطرنشان ساخت: ملت ایران راه مجاهدت و مرجعیت را دنبال می‌کند و ما همواره پایبند به وصیت‌نامه امام خمینی(ره) هستیم که فرمودند: " تا ولایت فقیه هست، ایران ضربه نمی‌خورد".