نخستین گل سرمربی سابق و اعتراض دوباره به داوری در فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز، سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان که فصل گذشته برای تیم اصفهانی بهعنوان بازیکن به میدان میرفت، امسال به عنوان سرمربی – بازیکن در ترکیب این تیم بازی میکند و در دیدار شب گذشته مقابل شهروند سازی برای این تیم گلزنی کرد.
نخستین تجربه سرمربیگری وی در گیتیپسند با پیروزی تیم اصفهانی همراه شد تا شاگردان کشاورز خود را به عنوان یک تیم مدعی نشان دهند.
پیش از آغاز مسابقه و با توجه به درگذشت مرتضی شکرانه، داور بینالمللی فوتسال کشور که اصالتا اصفهانی است، یک دقیقه سکوت به احترام یاد وی اعلام شد؛ تیم گیتیپسند اصفهان پنجشنبه هفته گذشته و تنها چند روز مانده به درگذشت وی، برای شکرانه یک دیدار دوستانه ترتیب داده بود.
با وجود اینکه این دیدار در یک روز منتهی به تعطیل برگزار میشد، با توجه به همزمانی بازی با دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و ملوان بندر انزلی، ورزشگاه مخابرات اصفهان پر نشده بود و تنها هزار تماشاگر برای تماشای بازی به ورزشگاه آمده بودند.
ایمان لطفی، قهرمان مسابقه روپاییزنی در ورزشگاه مخابرات اصفهان حاضر شده بود و در بین دو نیمه، مسابقه روپاییزنی با حضور وی در ورزشگاه مخابرات اصفهان برگزار شد.
اعلام پنالتی به سود شهروند ساری در نیمه دوم بازی به شدت از سوی کادر فنی و بازیکنان گیتیپسند اصفهان با اعتراض همراه بود.
تماشاگران تیم گیتیپسند در نیمه دوم بازی به شدت نسبت به قضاوت داور دیدار معترض بودند و معتقد بودند که وی باید به بازیکن تیم حریف کارت قرمز میداده است.
این دیدار در نهایت با پیروزی سه بر دوی تیم گیتیپسند اصفهان به پایان رسید.
نظر شما