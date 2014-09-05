شمس لیگ برتر فوتسال را با تساوی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته اول لیگ برتر فوتسال امروز جمعه تیم‌های ملی حفاری اهواز و دبیری تبریز در اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

به این ترتیب حسین شمس که پیش از این از رسیدن به فینال جام باشگاه‌های آسیا بازمانده بود، لیگ برتر را نتیجه تساوی آغاز کرد.

سایر مسابقات هفته نخست روز گذشته برگزار شده بود که نتایج آن به شرح زیر است:

* منصوری یک - ماهان تندیس قم 3

* گیتی پسند 3 - شهروند ساری یک

* فرش آرای مشهد یک - فردوسی مشهد 2

* میثاق تهران صفر - تاسیسات دریایی 2

* مس سنگون یک - پایاساز یک