معرفی نمایندگان ونزوئلا و نروژ برای اسکار 2015

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که نروژ فیلم «1001 گرم» را برای بخش اسکار خارجی زبان انتخاب کرده ونزوئلا نیز از فیلم «آزادی بخش» به این منظور نام برده است.

ونزوئلا با فیلم «آزادی بخش» در اسکار شرکت می‌کند. این فیلم با بودجه 50 میلیون دلاری درباره زندگی سیمون بولیوار ساخته شده است.

«آزادی بخش» ساخته آلبرتو آرولو است و در رقابت با فیلم «موی بد» ساخته ماریانا روندون که برنده جایزه صدف طلایی جشنواره فیلم سن سباستیان شده بود، برای شرکت در اسکار 2015 انتخاب شد.

فیلم «آزادی بخش» محصول مشترک ونزوئلا و اسپانیا است و زندگی سیمون بولیوار رهبر نظامی و سیاسی را تصویر کرده که اسپانیایی‌ها را در قرن نوزدهم از آمریکای جنوبی بیرون کرد.

مشهورترین بازیگر ونزوئلایی یعنی ادگار رامیرز در این فیلم در نقش بولیوار بازی کرده است. فیلمنامه این فیلم را تیموتی جی.سکستون نوشته که با آلفونسو کوارون در نوشتن فیلمنامه «بچه‌های مردان» همکاری کرده بود.

فیلمبردار اسپانیایی ژاوی خیمنز این فیلم را فیلمبرداری کرده و طارق انوار تدوین گر «سخنرانی پادشاه» تدوین آن را برعهده داشته است.

نمایش «آزادی بخش» در ونزوئلا از 24 جولای آغاز شد و بیش از 500 هزار بلیت هر روز فروخته است. این فیلم قرار است سوم اکتبر در سینماهای آمریکا به نمایش درآید.

نماینده نروژ برای اسکار خارجی «1001 گرم» فیلمی به کارگردانی بنت هامر درامی است که در پاریس اتفاق می افتد و قرار است همین روزها برای نخستین بار در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآید.

در این فیلم آنه دال-تراپ در نقش زنی بازی کرده که به تازگی از همسرش که دانشمندی معتاد به الکل بود جدا شده و برای شرکت در کنفرانسی به پاریس می‌رود و با عشقی جدید روبه رو می‌شود که او را به فکر اندازه‌گیری میزان عشقش می‌کند تا ببنید آیا می توان احساسات را نیز اندازه گرفت؟

ساین وینگه، پر کریستنی الفسن، لورن استوکر و هیلده گان ریس دیگر بازیگران این فیلم هستند. این فیلم سومین فیلم بنت هامر کارگردان نروژی است که برای اسکار خارجی زبان نامزد می‌شود. او در سال 2003 با فیلم «قصه‌های آشپزخانه» و در سال 2007 با فیلم «اوهورتن» در اسکار حضور داشت. خود او نویسنده و تهیه کننده فیلم هم هست.

آکادمی اسکار اسامی نامزدهای بخش اسکار خارجی را 15 ژانویه اعلام می‌کند و برنده در مراسم اسکار 2015 در تاریخ 22 فوریه معرفی می‌شود.