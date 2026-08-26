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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

هدایای لاکچری باشگاه طارمی برای هواداران/ ۱۰ هزار درهم و یک خودرو!

هدایای لاکچری باشگاه طارمی برای هواداران/ ۱۰ هزار درهم و یک خودرو!

باشگاه الوصل امارات برای ترغیب هواداران خود جهت حضور در ورزشگاه برای دیدار با شباب الاهلی هدایای ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوصل امارات برای دیدار حساس هفته سوم لیگ ادنوک برابر شباب الاهلی، برنامه ویژه‌ای برای هواداران خود در نظر گرفته و قرار است تماشاگران این تیم در ورزشگاه زعبیل علاوه بر تماشای یک دیدار جذاب، برای دریافت جوایز ارزشمند نیز شانس داشته باشند.

باشگاه الوصل اعلام کرده است که در هر دیدار خانگی این تیم در ورزشگاه زعبیل، ۱۰ هزار درهم امارات میان هواداران به قرعه گذاشته خواهد شد؛ جایزه‌ای که با حمایت یکی از اسپانسرهای این باشگاه در نظر گرفته شده است.

هدایای لاکچری باشگاه طارمی برای هواداران/ ۱۰ هزار درهم و یک خودرو!

در کنار این جایزه نقدی، هوادارانی که در سه دیدار نخست الوصل در ورزشگاه زعبیل حضور داشته باشند، وارد قرعه‌کشی دیگری خواهند شد که جایزه آن یک دستگاه خودروی Z۹ است. این قرعه‌کشی نیز در بین دو نیمه دیدار الوصل و خورفکان برگزار خواهد شد.

هدایای لاکچری باشگاه طارمی برای هواداران/ ۱۰ هزار درهم و یک خودرو!

این اقدامات در شرایطی انجام شده که الوصل با حضور مهدی طارمی مهاجم سرشناس ایرانی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طارمی که به تازگی از المپیاکوس یونان راهی الوصل شده در نخستین بازی خود برای این تیم می‌تواند برابر شباب الاهلی به میدان برود و نخستین حضورش با پیراهن تیم اماراتی را تجربه کند.

الوصل در هفته سوم لیگ ادنوک امارات میزبان شباب الاهلی خواهد بود؛ دیداری میان دو تیمی که هر دو مسابقه ابتدایی فصل را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند. الوصل به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به شباب الاهلی در صدر جدول قرار دارد و این مسابقه می‌تواند یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته سوم باشد.

نکته جالب توجه این دیدار، حضور چهار بازیکن ایرانی در ترکیب شباب الاهلی است. سردار آزمون، مرصاد سیفی، سعید عزت‌اللهی و رضا غندی‌پور برای شباب الاهلی بازی می‌کنند و در سوی مقابل، مهدی طارمی تنها نماینده فوتبال ایران در ترکیب الوصل خواهد بود.

به این ترتیب، در صورت حضور طارمی در ترکیب الوصل، نخستین بازی رسمی او برای تیم جدیدش می‌تواند مقابل چهار بازیکن ایرانی شباب الاهلی برگزار شود؛ دیداری که علاوه بر حساسیت جدولی، با توجه به حضور ستاره‌های ایرانی از جذابیت ویژه‌ای برای فوتبال‌دوستان ایرانی برخوردار خواهد بود.

این بازی شامگاه جمعه ۶ شهریور و از ساعت ۲۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6928185

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