به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری، صبح چهارشنبه با تشریح مهمترین برنامهها و دغدغههای مدیریتی این دانشگاه در حوزههای عمرانی، درمان، منابع انسانی و پرداخت مطالبات، به رسانهها اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای تیم مدیریتی دانشگاه در حوزه عمرانی، تکمیل و راهاندازی سه بیمارستان نیایش خرمآباد، گهر دورود و رازی کوهدشت است.
وی با اشاره به روند ساخت بیمارستان نیایش خرمآباد افزود: مذاکرات برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان آغاز شده و تلاش میکنیم با بهرهبرداری از بیمارستانهای جدید، بخشی از مشکلات استان در زمینه کمبود تختهای بیمارستانی، بهویژه تختهای ویژه، برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ضریب تخت بیمارستانی در استان پایین است، گفت: در حوزه تختهای ویژه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و راهاندازی بیمارستانهای جدید میتواند بخش قابل توجهی از این کمبودها را جبران کند.
آغاز عملیات اجرایی ۵۹ پروژه بهداشتی
امیری در ادامه از آغاز عملیات اجرایی ۵۹ پروژه بهداشتی در استان خبر داد و بیان کرد: ۵۰ درصد هزینه اجرای این پروژهها توسط وزارت بهداشت تأمین میشود و عملیات اجرایی آنها بهزودی آغاز خواهد شد.
وی اجرای این طرحها را گامی در جهت توسعه زیرساختهای بهداشتی استان دانست و افزود: توسعه و تقویت زیرساختهای بهداشتی از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی لرستان است و تلاش میکنیم پروژههای پیشبینیشده با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.
تلاش برای کاهش فاصله پرداخت مطالبات
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین درباره وضعیت پرداخت مطالبات و دریافتیهای پرسنلی اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم ما کاهش فاصله پرداختها به سه ماه است.
امیری افزود: پیش از آغاز دوره مدیریتی فعلی، فاصله پرداختها بیش از ۱۲ ماه بود که این میزان اکنون به حدود شش ماه کاهش یافته است و هدفگذاری ما این است که این فاصله را در ادامه به سه ماه برسانیم.
برخورد جدی با دریافتهای غیرمتعارف
وی در بخش دیگری از سخنان خود پایین بودن تعرفههای پزشکی را یکی از عوامل ایجاد برخی مشکلات برای پزشکان دانست و گفت: بخشی از مسائل حوزه پزشکی را باید در همین موضوع مورد بررسی قرار داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: در عین حال، اگر موردی از دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان گزارش شود، دانشگاه علوم پزشکی با قدرت و جدیت با آن برخورد خواهد کرد.
امیری با اشاره به عملکرد لرستان در این حوزه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه برخورد با پدیده زیرمیزی رتبه چهارم کشور را دارد، اما برخورد مؤثر با این موضوع نیازمند ثبت شکایت است و در صورت اعلام و ثبت شکایت، دانشگاه موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
کادر درمان لرستان در دوران جنگ حماسه آفریدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به عملکرد نظام سلامت استان در جریان جنگ، اظهار کرد: در این دوران، بیشترین مجروحانی که در مراکز درمانی استان پذیرش شدند، افراد غیرنظامی بودند.
وی با اشاره به نوع تسلیحات استفادهشده در این جنگ افزود: تسلیحاتی که مورد استفاده قرار گرفت، نامتعارف بود و دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در استفاده از این تسلیحات هیچ ابایی نداشت.
امیری با تقدیر از تلاشهای مجموعه بهداشت و درمان استان خاطرنشان کرد: کادر بهداشت و درمان لرستان در جریان جنگ حماسه آفریدند و با وجود شرایط دشوار، خدمات درمانی را با جدیت ادامه دادند.
وی تأکید کرد: در طول جنگ حتی یک بیمار از مراکز درمانی استان به استان دیگری اعزام نشد که این موضوع نشاندهنده توانمندی و آمادگی مجموعه بهداشت و درمان لرستان برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی است.
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