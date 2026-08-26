صعود ثاقب تهرانی به جدول اصلی تور جهانی تنیس تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های تورجهانی تنیس تونس در شرایطی دنبال شد که نماینده تنیس کشورمان در نخستین بازی خود در جدول اصلی باید به مصاف تنیسوری از آمریکا برود.

در ادامه این مسابقات و در جدول مقدماتی کیمیا ثاقب تهرانی که در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود در بازی دوم موفق شد دیزی میوت از انگلیس را ۶ بر ۳ و ۶ بر یک شکست داده و راهی جدول اصلی شود.

وی در جدول اصلی این مسابقات در نخستین بازی خود ورزشکاری از آمریکا را پیش رو خواهد داشت. نماینده تنیس کشورمان در صورت برتری در این بازی باید به مصاف برنده دیدار کانادا و فرانسه برود.