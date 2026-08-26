پایان ۵ پرونده کیفری با رضایت طرفین در شوش

حجتالاسلام عبدالحمید امانتبهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنج پرونده کیفری مستقل که هر یک اصحاب پرونده و موضوعات جداگانهای داشتند، طی یک روز و با پیگیری و تلاش اعضای شعب دوم، سوم، چهارم و هفتم شورای حل اختلاف شهرستان شوش دانیال به صلح و سازش ختم شدند.
وی در خصوص نحوه شکلگیری این سازشها بیان کرد: یکی از پروندهها در شعبه هفتم شورای حل اختلاف مطرح بود که با موضوع تهدید و توهین پس از گفتگو و رایزنی با طرفین به رضایت انجامید. همزمان چهار پرونده دیگر نیز که به صورت مستقل در شعب دوم، سوم و چهارم شورای حل اختلاف شهرستان مطرح بودند، با تلاش اعضای این شعب و جلب رضایت اصحاب پرونده به سازش رسیدند.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اهمیت این اقدام عنوان کرد: کنار هم قرار گرفتن پنج سازش در یک روز، نتیجه مجموعهای از تلاشهای انسانی و حرفهای اعضای شورا است؛ از شنیدن سخنان طرفین و شناخت ریشههای اختلاف گرفته تا ایجاد فضای مناسب برای مذاکره و فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند با تصمیمی آگاهانه، مسیر تفاهم را انتخاب کنند.
امانتبهبهانی در خصوص نقش شوراهای حل اختلاف در پروندههای کیفری تصریح کرد: در پروندههایی که ظرفیت قانونی و شرایط لازم برای سازش وجود دارد، گفتگو و میانجیگری میتواند به جای استمرار اختلاف، فرصتی برای رسیدن به رضایت فراهم کند. این فرآیند علاوه بر تعیین تکلیف پرونده، مانع گسترش تنش و ایجاد اختلافات جدید میان افراد میشود.
وی با بیان اینکه سازش پایدار نیازمند اراده طرفین است افزود: اعضای شورا نقش خود را در فراهم کردن بستر گفتگو و نزدیک کردن دیدگاهها ایفا میکنند، اما نقطه نهایی صلح زمانی شکل میگیرد که اصحاب پرونده با اختیار و رضایت، برای پایان دادن به اختلاف تصمیم بگیرند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: این دستاورد حاصل پیگیری مستمر، صبر و حوصله اعضای شعب شوش دانیال است و استمرار چنین رویکردی میتواند در کاهش اختلافات و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه بسیار موثر باشد.
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