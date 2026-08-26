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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

پایان ۵ پرونده کیفری با رضایت طرفین در شوش

پایان ۵ پرونده کیفری با رضایت طرفین در شوش

اهواز - رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از مختومه شدن پنج پرونده کیفری با رضایت طرفین در یک روز در شهرستان شوش دانیال خبر داد.

حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنج پرونده کیفری مستقل که هر یک اصحاب پرونده و موضوعات جداگانه‌ای داشتند، طی یک روز و با پیگیری و تلاش اعضای شعب دوم، سوم، چهارم و هفتم شورای حل اختلاف شهرستان شوش دانیال به صلح و سازش ختم شدند.

وی در خصوص نحوه شکل‌گیری این سازش‌ها بیان کرد: یکی از پرونده‌ها در شعبه هفتم شورای حل اختلاف مطرح بود که با موضوع تهدید و توهین پس از گفتگو و رایزنی با طرفین به رضایت انجامید. همزمان چهار پرونده دیگر نیز که به صورت مستقل در شعب دوم، سوم و چهارم شورای حل اختلاف شهرستان مطرح بودند، با تلاش اعضای این شعب و جلب رضایت اصحاب پرونده به سازش رسیدند.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اهمیت این اقدام عنوان کرد: کنار هم قرار گرفتن پنج سازش در یک روز، نتیجه مجموعه‌ای از تلاش‌های انسانی و حرفه‌ای اعضای شورا است؛ از شنیدن سخنان طرفین و شناخت ریشه‌های اختلاف گرفته تا ایجاد فضای مناسب برای مذاکره و فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند با تصمیمی آگاهانه، مسیر تفاهم را انتخاب کنند.

امانت‌بهبهانی در خصوص نقش شوراهای حل اختلاف در پرونده‌های کیفری تصریح کرد: در پرونده‌هایی که ظرفیت قانونی و شرایط لازم برای سازش وجود دارد، گفتگو و میانجیگری می‌تواند به جای استمرار اختلاف، فرصتی برای رسیدن به رضایت فراهم کند. این فرآیند علاوه بر تعیین تکلیف پرونده، مانع گسترش تنش و ایجاد اختلافات جدید میان افراد می‌شود.

وی با بیان اینکه سازش پایدار نیازمند اراده طرفین است افزود: اعضای شورا نقش خود را در فراهم کردن بستر گفتگو و نزدیک کردن دیدگاه‌ها ایفا می‌کنند، اما نقطه نهایی صلح زمانی شکل می‌گیرد که اصحاب پرونده با اختیار و رضایت، برای پایان دادن به اختلاف تصمیم بگیرند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: این دستاورد حاصل پیگیری مستمر، صبر و حوصله اعضای شعب شوش دانیال است و استمرار چنین رویکردی می‌تواند در کاهش اختلافات و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه بسیار موثر باشد.

کد مطلب 6928235

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