توانمندسازی کادر آموزشی کلید ارتقای کیفیت یادگیری در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی در دوره ابتدایی اظهار کرد: بخشی از دوره‌های آموزشی با توجه به نیازهای تخصصی مدیران، معاونان و آموزگاران برگزار شده است و این برنامه در سال تحصیلی جدید نیز با محورهای مورد نیاز مدارس ادامه خواهد یافت.

وی، دوره توانا را یکی از دوره‌های برگزار شده در این زمینه عنوان کرد و افزود: این دوره در چهار محور محیط مثبت یادگیری، هوش مصنوعی، طراحی سناریوی آموزشی و روش‌های تدریس فعال برگزار شد و معاونان آموزشی، کارشناسان تکنولوژی و عمومی، مدیران مدارس، راهبران آموزشی و تربیتی از گروه‌های هدف آن بودند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برنامه‌های ویژه آموزگاران پایه اول ادامه داد: دوره آموزشی سلامت روان و دوره خط تحریری ویژه آموزگاران پایه اول برگزار شد و دوره اتقان نیز ویژه آموزگاران در دستور کار قرار گرفت.

موسوی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه مدیران مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: دوره مدرسه تراز ویژه مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد و در کنار آن، مدیران در دوره‌های آیین‌نامه اجرایی مدارس و مدیریت مالی نیز شرکت کردند.

وی در ادامه با اشاره به نیازهای آموزشی پیش‌بینی شده برای سال تحصیلی جدید تصریح کرد: آموزش ترکیبی، طراحی آموزشی در فضای مجازی، روش‌های تدریس فعال، هوش مصنوعی و کار با سامانه‌های وزارتی از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های آموزشی مورد نیاز مدیران، معاونان و آموزگاران قرار دارد.

این مسئول بیان کرد: ارتقای سواد تربیتی اولیا و آموزش مهارت‌های زبانی به معلمان پایه اول در مناطق دوزبانه، از دیگر محورهای مورد توجه در سال تحصیلی جدید است.