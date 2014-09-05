بررسی استقرار سپر موشکی در کره جنوبی از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع کره جنوبی امروز اعلام کرد هنوز درباره طرح احتمالی واشنگتن برای استقرار یک سامانه پیشرفته دفاع موشکی در شبه‌جزیره کره، تصمیم‌گیری نشده است.

این خبر را وزارت دفاع کره جنوبی به نقل از یک مقام بلند پایه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد.

بنا بر این گزارش گفتگوها درباره استقرار سامانه دفاع موشکی موسوم به "تاد" در کره جنوبی در مرحله نهایی است.



نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی خواستار استقرار سامانه تاد شده‌اند ولی وزارت دفاع آمریکا هنوز در این خصوص به نتیجه‌ای نرسیده است.

