آمریکا به دنبال تقویت سامانه موشکی در پاسیفک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه از افزایش تلاش آمریکا برای تبدیل سایت آزمایش سامانه دفاع موشکی «آجیس» ایالت هاوانا به یک سایت رزمی فعال جهت افزایش توان دفاعی آمریکا در برابر موشک های بالستیک خبر دادند.

گفته می شود آزمایش اخیر بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی انگیزه اصلی آمریکایی ها برای پیگیری جدی برنامه تبدیل این سایت آزمایشی بوده است.

این در حالی است که چین درباره تحت الشعاع قرار گرفتن رابطه پکن – واشنگتن در صورت عملی شدن چنین تصمیمی از سوی آمریکا هشدار داده است.

در حال حاضر، پدافندهای هوایی مستقر در دو ایالت آلاسکا و کالیفرنیا مسئولیت دفاع در برابر آنچه را که تهدید موشکی علیه ایالات متحده آمریکا نامیده می شود، بر عهده دارند.

برای تبدیل سایت آزمایشی هاوایی به سایت رزمی، بودجه ای معادل ۴۱ میلیون دلار برآورد می شود که هزینه افزایش شمار پرسنل نظامی و تقویت ذخیره موشکی را نیز شامل می شود.

گفتنی است که هر گونه افزایش توان نظامی آمریکا در منطقه آسیا – پاسیفیک موجب شعله ور شدن آتش رقابت بین واشنگتن – پکن می شود که در حال حاضر بر سر مناقشات ارضی دریای چین جنوبی درگیر تنش هایی با یکدیگر هستند.

این در حالی است که دولت پکن نسبت به احتمال استقرار سامانه دفاع موشکی «تاد» در کره جنوبی با قابلیت هدف قرار دادن موشک های بالستیک برد بلند نیز ابراز نگرانی کرده است.

از سوی دیگر، روسیه هم به دفعات با استقرار سامانه آجیس در کشور رومانی که احتمال می رود در هفته های پیش رو عملیاتی شود، مخالفت کرده حال آنکه انتظار می رود علیرغم میل مسکو، در سال ۲۰۱۸ نیز سیستم مشابهی در لهستان مستقر شود.