کفه سنگین اجرای برنامه های فرهنگی در همایش ورزش صبحگاهی اراک

به گزارش خبرنگار مهر، بنرها و پیامکهای تبلیغاتی که طی دو هفته گذشته خبر از برگزاری همایش ورزش صبحگاهی خانوادگی در دو پارک بزرگ کلان شهر اراک به همت شهرداری اراک را می داد جمعی از خانواده های ورزش دوست این شهر را برای شرکت در برنامه فوق هفته گذشته به پارک امیرکبیر و صبح جمعه امروز به پارک شهدای گمنام کشاند تا ضمن حضور در این برنامه ورزشی ساعتی خوش را در کنار جمع خانواده خویش بگذرانند.

همایش یک همایش ورزشی بود حضور ورزشکاران رزمی کار با لباس، جمعی از ورزشکاران ورزش همگانی پارکهای شهر، دوچرخه سواران بیانگر این مهم بود، شنیده شدن ریتم آهنگینی که برای انجام نرمش صبحگاهی از بلندگوهای مستقر در پارک به گوش می رسید حکایت از صبحی با نشاط و شاداب را داشت.

حضور خانواده ها و مردمی که خواب شیرین صبحگاهی را در یک روز تعطیل بر خود حرام کرده و با اهل و عیال در این برنامه فرهنگی و ورزشی شرکت کرده بودند آدمی را سرشوق می آورد. در این همایش ورزشی که صبح روز جمعه در پارک شهدای گمنام اراک برگزار شد شهروندان اراکی شرکت کننده به صورت دسته جمعی به انجام حرکت های ورزشی پرداختند.

علی ترابی شهروند اراکی که با خانواده کوچکش در این برنامه شرکت کرده بود گفت: برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی برای این شهر لازم و ضروریست چرا که این فرصت را می دهد تا خانواده ها برای ساعتی چند در کنار یکدیگر باشند.

نسرین سامی شهروند دیگر شرکت کننده در این مراسم نیز ضمن تقدیر از شهرداری اراک در راستای برگزاری این برنامه ها گفت: همایشهای ورزشی و جشنواره های فرهنگی برای تقویت روحیه شادابی در بین خانواده های اراکی ضروریست چرا این شهر فاقد امکانات تفریحی و فرهنگی کافی است.

همایش ورزش صبحگاهی امروز برگزار شد اما این برنامه به گفته مردمی که در آن شرکت کرده بودند همراه با نواقصی بود که مجریان آن باید با توجه به این موارد در راستای رفع آنها در برنامه های بعد توجه کنند.

برنامه ریزی خوبی برای برگزاری این همایش صورت نگرفته بود

یکی از شهروندان شرکت کننده در این همایش معتقد بود برنامه ریزی خوبی برای برگزاری این همایش صورت نگرفته بود تا شرکت کنندگان بتوانند از صبح تعطیل خود نهایت بهره را ببرند.

مهدی فاضلی بیان داشت: خانواده من با توجه به ذهنیتی که از برنامه مشابه دو سال گذشته که در همین پارک برگزار شده بود از شب گذشته برای حضور در این برنامه برنامه ریزی کردند اما متاسفانه بعد از حضور متوجه تفاوت سطح برنامه شدیم.

وی ادامه داد: دختر کوچک من که در برنامه پیش خاطرات خوبی از برگزاری مسابقات ورزشی بین همسالانش در رشته های مختلف اعم از طناب کشی، دوچرخه سواری و اسکوتر سواری در ذهن داشت متاسفانه امروز برای ثبت نام در هر مسابقه ورزشی که مراجعه کرد برنامه ویژه بزرگترها بود و این مساله موجب سرخوردگی وی شد.

کریم احمدی نیز معتقد است همایش ورزش صبحگاهی جایی برای اجرای کنسرت موسیقی نیست و این برنامه باید کاملا با برنامه های تفریحی ورزشی پر شود وگرنه تلویزیون هم آهنگ های ضبط شده خوانندگان را پخش می کند.

شهروند دیگری نیز با تقدیر از اقدام شهرداری در راستای ترویج ورزش همگانی در پارکهای شهر اراک گفت: علیرغم تمام زحمات برنامه امروز نواقصی داشت و بارزترین نقص آن سیمای غیر ورزشی تمامی مجریان آن بود.

وی افزود: در برنامه ای که تحت عنوان ورزش صبحگاهی برگزار می شود کسی با کت و شلوار و لباس اتو کشیده بالای سن برای مردمی که با پوشش ورزشی در محل حاضر شده اند برنامه ورزشی اجرا نمی کند ما امروز انتظار اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی را داشتیم و برنامه بالای سن باید فقط در هنگام اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات ورزشی که جز دارت، طناب کشی و پنجه والیبال که تعداشان بسیار محدود بود داده می شد.

ناصربغدادی هم معتقد بود کار زیبای رزمی کاران و باستانی کاران به دل مردم بسیار نشست اما حرکات نمایشی در همایش ورزش صبحگاهی کافی نیست و اگر مسئولان قصد ترویج ورزش را در بین مردم دارند باید در این برنامه ها مردم را درگیر برنامه های ورزشی کنند کاری که فقط توسط هیئت دارت استان مرکزی امروز انجام شد.

کفه سنگین اجرای برنامه های فرهنگی در همایش ورزشی

مریم کریمی افزود: برنامه امروز اگر چه با اجرای لطیفه خوان اراکی لبخند را به لب شهروندان نشاند اما ورزشی نبود و کفه برنامه های فرهنگی اعم از اجرای سرود، مداحی و لطیفه خوانی از کفه ورزشی اش سنگین تر بود و این باز خبر از غربت ورزش در جامعه ما دارد.

جابری نیز معتقد است این برنامه ها فرصتی برای تبلیغ فواید ورزش در بین نسل جوان، نوجوان و نونهال ماست و باید از این فرصت و حضور خانواده ها نهایت بهر ه را برد نه آنکه طوری برنامه اجرا کرد که خانواده ها برای بار دوم رغبتی برای حضور در همایشهای ورزشی خانوادگی را نداشته باشند.

یکی از مسئولین سازمان فرهنگی هنری شهرداری اراک نیز در گفتگو با مهر در این رابطه گفت: در این برنامه مسابقات ورزشی مختلف برگزار شد و برنامه گروه باستانی و کاراته هم داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در دهه کرامت هستیم و سازمان فرهنگی می خواست در کنار همایش ورزش صبحگاهی جشن هم برگزار کند که اتفاقا مورد توجه مردم هم بود تصریح کرد: در حین برگزاری برنامه همایش فرمهای نظر سنجی هم توزیع شد که سازمان حسب درخواست مردم در همایشهای قبلی برنامه امروز را تنظیم و تقدیم مردم کرده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شهرداری اراک قصد ترویج ورزش همگانی را دارد و از گروههای خصوصی برای اجرای این کار دعوت کرده است اظهارداشت: چند نفر از نفراتی که در مسابقات جایزه گرفتند از کودکان و نوجوانان بودند.