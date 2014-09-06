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۱۵ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

با تاکید بر لزوم آزادی فعالان حقوقی مطرح شد؛

نگرانی سازمان ملل متحد از ادامه نقض حقوق بشر در بحرین

نگرانی سازمان ملل متحد از ادامه نقض حقوق بشر در بحرین

نماینده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در بحرین با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق بشر در این کشور از مقامات رژیم خواست که فعالان حقوقی را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نماینده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در بحرین اظهار داشت: ما از نقض حقوق بشر و عدم آزادی بیان و بازداشت فعالان حقوقی در بحرین بسیار نگران هستیم.

وی بازداشت "مریم الخواجه" فعال بحرینی را محکوم کرد و از مسئولان بحرینی خواست که وی را آزاد کنند.

مسئولان رژیم آل خلیفه در بحرین مریم الخواجه فرزند عبدالهادی الخواجه فعال زندانی این کشور را از سال 2011 تاکنون بازداشت کرده اند. وی 30 آگوست 2011 به محض ورود به فرودگاه منامه توسط مزدوران آل خلیفه بازداشت شد.

وی از دانمارک راهی بحرین شده بود تا پدر زندانی خود را که دست به اعتصاب غذا زده بود ملاقات کند اما توسط عوامل آل خلیفه بازداشت شد.

کد مطلب 2364827

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