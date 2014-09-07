ایجاد اشتغال پایدار مهمترین هدف مدیران دستگاه های اجرایی شاهرود/ با نگاه حل مشکلات مردم کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار، مهمترین هدف مدیران دستگاه های اجرایی شاهرود است افزود: اعتبارات مشاغل خانگی سال 93 در کل استان ابلاغ شده و مدیران باید در تخصیص عادلانه اعتبارات تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی تخصیص مناسب اعتبارات بین بخشی را برای مدیران دستگاه های اجرایی ضروری دانست و خاطر نشان کرد: هر چند تثبیت اشتغال موجود باید در نظر گرفته شود ولی از ایجاد شغل های جدید هم نباید غافل شد.

مدیران و خدمتگزاران با نگاه حل مشکلات مردم کار کنند

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با تاکید بر این که تمامی مدیران و خدمتگزاران مردم باید با نگاه حل مشکلات مردم کار کنند تصریح کرد: اگر طرحی به مدیری ارجاع شد، بعد از بررسی اگر قابلیت ارجاع به بانک ها برای دریافت تسهیلات را ندارد به متقاضی اطلاع ندهید و نگذارید بعد از مدتها دوندگی و تکمیل مدارک به او بگویید نمی شود تسهیلات داد باید از سردر گمی مردم بکاهید.

هاشمی با بیان این مطلب که بانک صادرات با یک میلیارد و 100 میلیون تومان و بانک ملت و توسعه تعاون هر کدام با یک میلیارد تومان بیشترین میزان توزیع بین بانکی اعتبار مشاغل خانگی سال 93 استان سمنان را دارند عنوان کرد: بانک ملی، تجارت و کشاورزی هر کدام با 700 میلیون تومان، بانک سپه 100 میلیون تومان و بانک های رفاه کارگران، پست بانک و بانک مسکن هر کدام با 200 میلیون تومان بانک های بعدی از لحاظ رده اعتبار بخشی هستند.

وی با بیان این مطلب که در مجموع استان پنج میلیاد و 900 میلیون تومان در بخش مشاغل خانگی اعتبار تخصیص یافته اذعان داشت: از این میزان اعتبار 22 درصد سهم سمنان، 29 درصد شاهرود، 13 درصد دامغان، 11 درصد گرمسار، هفت درصد مهدیشهر، 10 درصد میامی، و سهم شهرستان های آرادان و سرخه نیز هر کدام چهار درصد است.

معاون استاندار سمنان با یادآوری این مطلب که یک میلیارد و 711 میلیون تومان از مجموع اعتبارات استانی به شهرستان شاهرود تعلق دارد ابراز داشت: از این میان سهم دستگاه های اجرایی فنی و حرفه ای، صنعت معدن تجارت، میراث فرهنگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هر کدام 290 میلیون تومان، جهاد کشاورزی 203 میلیون تومان، فرهنگ و ارشاد اسلامی 29 میلیون تومان، صندوق مهر امام رضا (ع)159 میلیون تومان، بهزیستی 78 میلیون تومان و بنیاد شهید 72 میلیون تومان است.

ارائه 38 طرح به کمیته تخصصی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود نیز در این جلسه ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) با اشاره به مصوبات جلسه قبل اظهار داشت: با وجود این که مقرر شده بود همه بانک های عامل دارای ابلاغ اعتبار سه ماهه اول سال 93 با هماهنگی با سرپرستی های خود حداکثر طی یک هفته وضعیت پذیرش طرح ها را نسبت به سهمیه ابلاغی به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند، همه بانک ها این کار را انجام ندادند.

حسین امیر حسینی گفت: دستگاه های اجرایی باید در اسرع وقت لیست طرح های متقاضیان همراه با تصویر فرم های چهار برگی به دبیرخانه کارگروه برای بررسی و طرح در کمیته تخصصی ارسال می کردند که بعضی از دستگاه ها به خوبی همکاری کردند.

وی با اشاره به اینکه مجموعا 38 طرح به جلسه کمیته تخصصی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود ارسال شده خاطرنشان کرد: 11 طرح از اداره صنعت معدن و تجارت بود که چهار طرح آن تصویبی و هفت طرح باقی مانده است، 11 طرح از جهاد کشاورزی بود که متاسفانه هیچ کدام از طرح ها به تصویب نرسید و 16 طرح هم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود که تنها یک طرح مصوب شد و باقی طرح ها باقی مانده است.

در این جلسه بعد از ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران دستگاه های اجرایی و بررسی وضعیت موجود مصوب شد گروه راستی آزمایی پیرامون طرحهای اشتغال زایی سال گذشته ایجاد شود و اولویت پرداخت وام با افرادی باشد که از سال گذشته تشکیل پرونده داده و همچنان در صف دریافت تسهیلات باقی مانده اند.