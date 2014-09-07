900 میلیون دلار کالا از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: درپنج ماهه نخست سالجاری 904 میلیون و846 هزارو 683 دلار کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 29 درصد وازحیث وزن 14 درصدکاهش داشته است.



محسن مصطفائی افزود: 316 میلیون و 741 هزار و 67 دلار از این کالاها از گمرک کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صالح صادر شده است.



وی ادامه داد: سایر گمرکات نیز 588 میلیون و 105 هزار و 616 دلار کالا از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند که این مقدار نیز نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته از حیث ارزش 35 درصد و از نظر وزنی 14 درصد کاهش داشته است.



مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را مواد پلاستیکی واشیاء ساخته شده از این مواد، محصولات معدنی ومصنوعات، محصولات صنایع غذایی و محصولات نباتی عنوان کرد و افزود: بیشتر این کالاها به کشور عراق صادر می شود.

کشف 328 کیلوگرم انواع مواد مخدر در کرمانشاه

معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه از کشف 328 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان طی پنج ماهه ابتدایی سال خبر داد.



سرهنگ برزو محمدی اظهار داشت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش هفت درصدی همراه بوده است.



به گفته محمدی در پنج ماهه ابتدای سال 549 عملیات در استان اجراشده که طرح مبارزه با مواد مخدر در اولویت این عملیات ها بوده است.



معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری 2517 نفر در ارتباط با مواد مخدر طی این مدت خبر داد و اظهار کرد: این افراد شامل قاچاقچی، خرده فروش مواد و معتادان ولگرد می باشند.

تولید سالیانه بیش از دو هزار و 500 تن انواع محصولات باغی در گیلانغرب

مدیرجهاد کشاورزی گیلانغرب با اشاره به وجود 960 هکتار باغات مثمر در این شهرستان گفت: سالیانه بطور متوسط بیش از دو هزار و 500 تن انواع محصولات باغی در این منطقه تولید و روانه بازار مصرف می شود.



نصرت الله فلاحی افزود: انواع محصولات باغی شامل گردو، انگور، زیتون، انار، هلو، بادام، پسته و دیگر میوه های هسته دار به ارزش سالیانه 60 میلیارد ریال در گیلانغرب تولید و صادر می شود.



وی با اشاره به تنوع خوب آب و هوایی و خاک مستعد و حاصلخیز این شهرستان تاکید کرد: در افق برنامه چهار ساله تا پایان سال 96 در نظر داریم میزان تولیدات باغی این شهرستان در سال به 32 هزار تن افزایش پیدا کند.



فلاحی از آغاز عملیات برداشت زیتون از سطح 100 هکتار باغات بارور این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال با عملکرد یک و نیم تن در هکتار در مجموع 150 تن زیتون به ارزش سه میلیارد ریال برداشت و روانه بازار مصرف شود.



وی با تاکید بر افزایش 50 درصدی تولید زیتون در این شهرستان یادآور شد: سطح زیرکشت باغات زیتون این شهرستان 124 هکتار است که 24 هکتار باغات غیر بارور هستند.

خریداری 71 هزار تن گندم در سنقر طی سال‌جاری

فرماندار شهرستان سنقر در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی اظهار داشت: 6 طرح آبیاری زیر فشار با وسعت 5.26 هکتار و اعتبار 2 میلیارد و یک‌صد میلیون ریال در شهرستان سنقروکلیایی به تصویب رسید.



علیرضا ایزدی با اشاره به اهمیت توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب، افزود: 3 هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر پوشش آبیاری بارانی قرار گرفته و ادامه این روند در دستور کار جهاد کشاورزی است.



مدیر جهادکشاورزی سنقروکلیایی نیز در این جلسه گفت: امسال 71 هزار تن گندم توسط غله و بارزگانی خریداری و 11 هزار تن به‌ عنوان بذر بوجاری شده برای مصرف کشاورزان نگهداری شده است.



محمد قاضی هرسینی با بیان اینکه تولید این مقدار گندم با توجه به مساعد نبودن پراکنش بارندگی در فصل زراعی قابل توجه است، تصریح کرد: انجام 46 هزار هکتار مبارزه با پوره سن گندم و 30 هزار هکتار مبارزه با علف هرز و سن مادر غلات، از عوامل بالا رفتن تولید گندم در این شهرستان بوده است.