شاهرود برای ششمین بار لرزید/ زلزله 4.5 ریشتری در امیریه

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه 4.5 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت 12:42:53 امیریه از توابع شهرستان شاهرود، افزود: این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی این حادثه در ۳۶.۶۷ شمالي و ۵۴.۸۰ شرقي و در 23 كيلومتري اميريه و25 كيلومتري مجن بخش بسطام شهرستان شاهرود بوده است، گفت: از بامداد امروز تاکنون شش بار در این منطقه زلزله آمده است.

وی با بیان اینکه اولین زلزله در ساعت 2 بامداد با 4.7 ریشتر به وقوع پیوسته است و باعث ترس و وحشت مردم منطقه شد، افزود: زلزله بعدی به بزرگي ۳.۱ ریشتر در ساعت 02:09:32 و یک زمین لرزه نیز به بزرگي ۲.۴ در ساعت 02:22:14 امیریه را لرزاند.

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود همچنین چهارمین زلزله را به بزرگي ۲.۶ ریشتر در مجن و در ساعت 06:23:53 اعلام کرد و افزود: زلزله پنجم نیز به بزرگي ۲.۹ ریشتر امیریه را در ساعت 10:28:55 به لرزه در آورد.

هاشمی تصریح کرد: ششمین زلزله نیز دقایقی پیش و با قدرت 4.5 ریشتر امیریه را لرزاند.

وی با اشاره به فراخوان ادارات و مراکز امدادی و درمانی شهرستان برای مقابله با هرگونه رویداد، افزود: اکیپ هایی نیز برای ارزیابی در منطقه حضور دارند.

وی در خاتمه از شهروندان خواست تا ضمن رعایت اصول ایمنی، خونسردی خود را حفظ کنند.