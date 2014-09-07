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۱۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

هاشمی به مهر خبر داد:

شاهرود برای ششمین بار لرزید/ زلزله 4.5 ریشتری در امیریه

شاهرود برای ششمین بار لرزید/ زلزله 4.5 ریشتری در امیریه

شاهرود – خبرگزاری مهر: معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از وقوع ششمین زمین لرزه طی امروز در این شهرستان خبر داد و گفت: زلزله ای 4.5 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر دقایقی پیش امیریه در شهرستان شاهرود را لرزاند.

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه 4.5 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت 12:42:53 امیریه از توابع شهرستان شاهرود، افزود: این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است.

وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی این حادثه در ۳۶.۶۷ شمالي و ۵۴.۸۰ شرقي و در 23 كيلومتري اميريه و25 كيلومتري مجن بخش بسطام شهرستان شاهرود بوده است، گفت: از بامداد امروز تاکنون شش بار در این منطقه زلزله آمده است.

وی با بیان اینکه اولین زلزله در ساعت 2 بامداد با 4.7 ریشتر به وقوع پیوسته است و باعث ترس و وحشت مردم منطقه شد، افزود: زلزله بعدی به بزرگي ۳.۱ ریشتر در ساعت 02:09:32 و یک زمین لرزه نیز  به بزرگي ۲.۴ در ساعت 02:22:14 امیریه را لرزاند.

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود همچنین چهارمین زلزله را به بزرگي ۲.۶ ریشتر در مجن و در ساعت 06:23:53 اعلام کرد و افزود: زلزله پنجم نیز به بزرگي ۲.۹ ریشتر امیریه را در ساعت 10:28:55 به لرزه در آورد.

هاشمی تصریح کرد: ششمین زلزله نیز دقایقی پیش و با قدرت 4.5 ریشتر امیریه را لرزاند.

وی با اشاره به فراخوان ادارات و مراکز امدادی و درمانی شهرستان برای مقابله با هرگونه رویداد، افزود: اکیپ هایی نیز برای ارزیابی در منطقه حضور دارند.

وی در خاتمه از شهروندان خواست تا ضمن رعایت اصول ایمنی، خونسردی خود را حفظ کنند.

کد مطلب 2365720

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