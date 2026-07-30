محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمینلرزه ۴.۵ ریشتری در ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه پیش از ظهر پنج شنبه در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیمهای ارزیابی و امدادی به منطقه امیریه، کانون زمینلرزه، اعزام شدند تا وضعیت را بررسی کنند.
وی با اشاره به وقوع زمینلرزه در شهرستان شاهرود، اظهار کرد: این زمینلرزه دقایقی پیش با بزرگی ۴.۵ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست و در شهر شاهرود و برخی مناطق اطراف احساس شد.
آصفری با بیان اینکه بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمینلرزه در حوالی شهر امیریه و در شمال شاهرود قرار دارد، افزود: مختصات این زمینلرزه ۳۶.۶۰ درجه عرض شمالی و ۵۴.۸۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.
فرماندار شاهرود با اشاره به اقدامات انجامشده پس از وقوع زلزله، تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارشها، تیمهای ارزیابی، امدادی و دستگاههای خدماترسان به منطقه امیریه و محل کانون زمینلرزه اعزام شدند تا وضعیت روستاها و مناطق اطراف را از نزدیک بررسی کنند.
آصفری ادامه داد: تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان در حالت آمادهباش قرار دارند و گزارشهای میدانی از سوی گروههای اعزامی بهصورت مستمر در حال دریافت است.
وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از خسارات جانی دریافت نشده است، گفت: بررسی میزان خسارات احتمالی به واحدهای مسکونی، تأسیسات و زیرساختها همچنان ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه خسارت، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرماندار شاهرود با اشاره به موقعیت زمینلرزه افزود: این زلزله در ۱۳ کیلومتری امیریه، ۱۷ کیلومتری بسطام و ۲۳ کیلومتری شهر شاهرود به ثبت رسیده و لرزش آن در بخشهایی از شهرستان احساس شده است.
آصفری از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.
این زلزله، پس لرزه ای ۳ ذیشتری در عمق ۸ کیلومتری در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه داشته است.
وی تأکید کرد که اخبار تکمیلی پس از پایان ارزیابیهای میدانی اطلاعرسانی خواهد شد.
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