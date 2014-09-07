دومین مدال طلا به گنج زاده رسید/ ایران بر سکوی سوم ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دومین روز از رقابتهای ششمین مرحله لیگ جهانی(کاراته وان) ترکیه که با حضور 592 کاراته کا از 57 کشور در استانبول پیگیری می شود، در وزن به اضافه 84 کیلوگرم، سجاد گنج زاده ابتدا 6 بر 2 سیمون آنیچ از مقدونیه را برد، سپس صفا اوگلگه از ترکیه را 9 بر صفر مغلوب کرد، در سومین مبارزه شاهین آتاموف آذربایجانی را 9 بر 4 شکست داد.گنج زاده احمد الاسفر مصری را 8 بر صفر مغلوب کرد و راهی دور نیمه نهایی شد.

در این دور هم موفق شد ریضوان کاپتان از ترکیه را 5 بر صفر شکست دهد و به فینال راه یابد. گنج زاده در فینال مقابل انیس ارکان ترکیه ای 9 بر 5 به برتری دست یافت و مدال طلای این وزن را بر گردن آویخت.

پیمان سلطانیان در وزن به اضافه 84 کیلوگرم، ابتدا آرمانلی نیکو از ایتالیا را 7 بر 6 برد، در دومین مبارزه نومان باشاران از ترکیه را 5 بر یک شکست داد. سپس مارتین نستروفسکی از مقدوینه را 2 بر یک مغلوب کرد و با پیروزی 5 بر 2 مقابل یاسر شاهین تکین ترکیه ای راهی دور نیمه نهایی شد. اما در این مرحله برابر انیس ارکان ترکیه ای 6 بر 3 باخت و در جدول شانس مجدد هم 9 بر یک مغلوب حریف مصری شد و به مدال نرسید.



در همین وزن ایمان سنچولی نماینده مقدونیه زارکو آروسکی را 4 بر صفر برد، سپس علی جعفروف از جمهوری آذربایجان را 7 بر 4 مغلوب کرد، اما رد سومین مبارزه مقابل ریضوان کاپتان از ترکیه 9 بر 4 شکست خورد و از ادامه رقابتها بازماند.



در وزن منهای 84 کیلوگرم، ذبیح اله پورشیب در مبارزه نخست خود نوروز علیف آذربایجانی را 3 بر صفر شکست داد، در دومین مبارزه موفق شد امیر جولویچ مقدونیه ای را با نتیجه 5 بر صفر از پیش رو بردارد و در سومین دیدار هم گوکان گوندوز از ترکیه را 2 بر یک برد و در ادامه با گوگیتا آرکانیا از گرجستان مبارزه کرد و 5 بر یک از سد این حریف گذشت و به دور نیمه نهایی رسید. در این مرحله مقابل آیخان مامایف از جمهوری آذربایجان 3 بر 2 نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت.پورشیب در این گروه برابر محمد الکتبی از مصر 11 بر 5 باخت و نتوانست به مدال برسد.



در وزن منهای 68 کیلوگرم بانوان، پگاه زنگنه پس از آنکه در دیدار نخست برابر آلیشا بوچینگر از اتریش 4 بر 2 نتیجه را واگذار کرد، در جدول شانس مجدد به مبارزاتش ادامه داد. زنگنه در این مرحله ابتدا نماینده دانمارک را یک بر صفر برد و در ادامه مقابل مروه کوبان از ترکیه پس از تساوی صفر بر صفر در وقت قانونی مبارزه، در هانتی برنده میدان شد. اما در سومین دیدار 3 بر 2 نتیجه را به یاسمین غریب مصری واگذارکرد و به مدال نرسید.

در جدول رده بندی پس از تیم ایران، تیم های ایتالیا با 2 طلا، 2 نقره و یک برنز، ژاپن و الجزایر با یک طلا و 2برنز، آلمان و ویتنام با یک طلا، فرانسه یا بک نقره و 3 برنز، گرجستان و اتریش با یک نقره، اوکراین و هنگ کنگ با 2 برنز، اکوادو، کانادا، مقدونیه و لوکزامبورگ با یک برنز به ترتیب در در رده های چهارم تا چهاردهم جای گرفتند.



برای تیم ایران در این دوره از رقابتها در وزن منهای 67 کیلوگرم، سعید احمدی و در وزن به اضافه 84 کیلوگرم سجاد گنج زاده مدالهای طلا را بدست آوردند. تیم کاتای شهرداری تبریز متشکل از آرمین روشنی، فرزاد محمد خانلو و احد شاهین و همچنین تیم کاتای بانوان با ترکیب سودابه قاسمی، پروانه قاسمی و مهناز آخوند زاده مدالهای نقره را کسب کردند. بهمن عسگری در وزن منهای 75 کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن به اضافه 68 کیلوگرم صاحب مدالهای برنز شدند.





