فعالیت کارگروه علم و دین خوزستان برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حبیبی پیش از ظهر امروز در نشست خبری ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شده بود اظهار کرد: در حال حاضر شاهد پیوند علم دینی و علم ایرانی هستیم و این علم پیوند خورده را به سایر نقاط دنیا صادر می کنیم. مقام معظم رهبری تحصیل، تهذیب و ورزش را از جوان می خواهند.

وی افزود: ایران در حال حاضر رتبه 15 رشد علمی دنیا را به خود اختصاص داده است. دانشجویان باید تحصیل و کسب مدارج علمی را ملاک سایر کارهای خود قرار دهند. بخش اعظم فعالیت های این دفتر به حوزه فرهنگ و معنویت در زمینه تذهیب می پردازد.

نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: ورزش و فعالیت های جسمی برای تمامی افراد جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متاسفانه شاخصه ورزشی جوانان ما در بین دانشجویان چندان بالا نیست.

حبیبی خاطرنشان کرد: باید انرژی ورزشی که برای جوانان به مثابه انرژی هسته ای است را بیش از پیش در میان آنها ترویج و برایشان تامین کنیم.

وی عنوان کرد: کارگروه علم و دین خوزستان برای اولین بار در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه تا کنون 300 عضو داشته و 15 مقاله بین المللی، ملی و درون دانشگاهی را به ثبت رسانده است.

نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی اهواز اذعان کرد: کارگروه علم و دین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه فعالیت های میان رشته ای علم و دین کار می کند. ایجاد خود باوری دینی در میان دانشجویان یکی از اهداف تشکیل این کارگروه است.

حبیبی یادآور شد: این کارگروه تاکنون بدون هیچ گونه تبلیغاتی عضوگیری کرده است اما از سال تحصیلی جدید به صورت رسمی اقدام به جذب عضو می کند.

وی تاکید کرد: اندیشکده اشراق این دانشگاه در حوزه کتب علوم انسانی و علوم اسلامی فعالیت کرده و کتاب های مورد نیاز دانشگاه را در این دو رشته تامین می کند.

نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی اهواز بیان کرد: کارگاه های آموزشی در طول سال تحصیلی در این دفتر برای دانشجویان برگزار می شود. برگزاری کرسی های آزاد اندیشی یکی از فعالیت های انجام شده توسط این دفتر است.

حبیبی در پایان گفت: دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی اهواز یکی دیگر از فعالیت های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه است.