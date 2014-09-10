به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران روز سه‌شنبه با برتری 2 بر یک مقابل عربستان، با 9 امتیاز از سه بازی به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا صعود کرد.

مصطفی قنبرپور در مورد پیروزی تیمش برابر عربستان و صعود به مرحله بعدی مسابقات اظهار کرد: عربستان تیم خوبی بود، آنها در نیمه نخست فشار زیادی روی تیم ما آوردند و ما نتوانستیم هیچ کاری انجام بدهیم. در بین دو نیمه از بازیکنان تیم خواستم مراقب و با احتیاط باشند. در نیمه دوم بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردند و یک گل زدند و بلافاصله یک گل دیگر وارد دروازه عربستان کردند.

وی با اشاره به اینکه عربستان هم مانند تیم قطر روی بازی فیزیکی و روانی کار می‌کرد، ادامه داد: بعد از خوردن گل، تعادل خود را از دست دادیم. البته در بین دو نیمه با صحبت‌های کادر فنی و مربیان توانستیم روحیه را به بازیکنان برگردانیم و با تعویض‌ها و هوشیاری بازیکنان با دو گل پیروز میدان شدیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران که از این پیروزی و صعود تیمش به مرحله دوم مسابقات ابراز خوشحالی می‌کرد، افزود: خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم ولی به دلیل شرایط آب و هوایی و رطوبت زیادی که در اینجا هست، بعضی از بازیکنان دچار اسپاسم عضلانی شده‌اند. البته با هماهنگی کادر پزشکی و ریکاوری امروز برطرف شده و مشکل خاصی در بازی برابر سوریه نخواهیم داشت.

قنبرپور درباره بازی فردا مقابل سوریه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه صعود ما به مرحله یک چهارم قطعی شده است، ولی ما همانگونه که با عربستان و قطر بازی کردیم یک بازی جوانمردانه را مقابل سوریه به نمایش خواهیم گذاشت. هرچند به بازیکنان اصلی استراحت می‌دهیم و از بازیکنان ذخیره در آن دیدار استفاده خواهیم کرد.

وی در مورد رویارویی احتمالی با یکی از تیم‌های کره‌شمالی، ازبکستان و یا حتی نپال در مرحله حذفی تاکید کرد: به نظرم تیم‌هایی در این مسابقات می‌توانند سهمیه جام جهانی 2015 شیلی را بدست آورند که تمام تلاش خود را در این رقابتها انجام دهند. برای بازیکنان باید ریکاوری بسیار خوبی داشته باشیم ولی مهمتر از همه این‌ها به لحاظ ذهنی باید بسیار آماده باشیم تا بتوانیم برای یک مبارزه مهم به میدان رفته و برنده آن مسابقه باشیم.

قنبرپور در پایان گفت: همه تیم‌ها مدعی هستند حتی نپال زیرا هنوز این شانس را دارد به مرحله یک چهارم صعود کند. در گروه خودمان عربستان و قطر هنوز به عنوان تیم دوم مدعی هستند. به نظرم اگر در مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی، یک بازی متفکرانه و خارج از احساس داشته باشیم، با دعای خیر مردم می‌توانیم سهمیه جام جهانی 2015 شیلی را کسب کنیم.