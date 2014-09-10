اهداي جايزه قلم سال بلو به لوييس اردريچ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از استار تريبيون، لوييس اردريچ براي خلق مجموعه آثارش با دريافت جايزه قلم سال بلو تقدير شد. اين جايزه به ارزش 25 هزار دلار براي تقدير از مجموعه آثار يك نويسنده هر دو سال يك بار، برنده‌اي انتخاب مي كند.

داوران جايزه امسال شامل زادي اسميت، اي.ال دكتروف و ادويج كانتيكات با تحسين آثار اردريچ اين جايزه را شايسته وي دانستند.

در بيانيه هيات داوري آمده است: برخي از نويسندگان بر روي قطعه كوچكي از زمين كار مي كنند؛ اما لوييس اردريچ از اين دست نويسندگان نيست. آثار او جهان شمولي بسيار دارند و هر فرد يك دنياست. روايت يك داستان فردي در نهايت به داستان يك خانواده ختم مي شود و داستان خانوادها به ملت‌ها مي‌رسد. در حالي كه زخم بي‌عدالتي ملي در طي نسل‌ها به كناري نهاده شده، او به بيان رفتارهاي بي تناسبي كه در حق افراد و ملت ها روا مي شود، مي پردازد. نگاه او هميشه تازه است و جملات او چيزي از اشعار غنايي كم ندارد.

خانم اردريچ نيز با راسال اي ميلي براي خبرگزاري آسوشيتدپرس از اعلام دريافت اين جايزه ابراز خوشحالي كرد.

اوايل امسال اين بانوي نويسنده با دريافت جايزه صلح ديتون تقدير شد . رمان «خانه مدور» او در سال 2012 برنده جايزه كتاب ملي سال آمريكا شده بود و «طاعون كبوترها» در سال 2009 نامزد نهايي پوليتزر بود. او با اولين رمانش با عنوان «پزشك عشق» جايزه حلقه منتقدان آمريكا در سال 1984 را دريافت كرده است و پنج بار جايزه كتاب مينه سوتا را در كارنامه‌اش دارد.

اردريچ 58 ساله در مينه پوليس زندگي مي كند.

جايزه قلم سال بلو براي بزرگداشت سال بلو نويسنده بزرگ كانادايي كه در سال 2005 درگذشت اهدا مي‌شود.