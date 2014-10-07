به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال 1386 بود که اصغر شاهوردی صدابردار سینمای ایران از سر صحنه فیلم «چراغی در مه» از شمال کشور به تهران بازمی‌گشت که دچار سانحه رانندگی شد و تا امروز در بستر بیماری است.

او این روزها حال خوبی ندارد و درد و رنج بسیاری را تحمل می‌کند؛ گرچه اشرف افشاری همسر این صدابردار سینمای ایران همچون سال‌های گذشته حامی او است.

این روزها همسر شاهوردی برای تامین هزینه‌های نگهداری و درمان همسرش با مشکلات زیادی مواجه شده است و به تنهایی نمی‌تواند از پس هزینه های درمان بر آید. اشرف افشاری درباره آخرین وضعیت جسمانی این پیشکسوت صدابرداری سینما به خبرنگار مهر گفت: این روزها اصغر شاهوردی حال خوبی ندارد و درد زیادی را تحمل می‌کند. مهره های کمر او شکسته است و درد شدیدی دارد.

وی در ادامه افزود: بر اساس صحبت های پزشک معالج اصغر شاهوردی، برای بهتر شدن اوضاع جسمانی او باید برای این که درد کمتری را متحمل شود از پروتز در کمرش استفاده شود. با برآوردهایی که انجام شد مبلغ 17 میلیون تومان هزینه همین پروتزها است و تهیه کردن این مقدار پول برای من کار دشواری است.

همسر شاهوردی در ادامه حرف هایش عنوان کرد: فاکتوری که به من ارائه کردند 17 میلیون است و این هزینه فقط مربوط به پروتزهایی است که باید استفاده شود. هزینه دستمزد دکتر هم حد 10 تا 15 میلیون خواهد بود که تهیه کردن این مبلغ برای من خیلی سخت است. از صبح که بیدار می شوم همه فکرم این است که از طریق وام بتوانم این هزینه را تامین کنم که تا همسرم درد کمتری بکشد.

افشاری با اشاره به سختی هایی که اصغر شاهوردی در این روزها متحمل می شود، گفت: به جرات می‌توانم بگویم شدت درد به نحوی است که او تخت، بالشت و ملحفه خود را گاز می‌زند و به خود می پیچد و من هم این شرایط را می بینم، بیشتر عذاب می‌کشم.

وی در پاسخ به این که مدیران سازمان سینمایی کسی به عیادت اصغر شاهوردی آمده است، بیان کرد: از مدیران تازه، تا به امروز کسی به دیدن اصغر نیامده است، اما در سالهای پیش برخی از مدیران می‌آمدند و لطف ویژه ای به ما داشتند و حمایت هایی از ما صورت می‌گرفت. در طول سال های قبل وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی و شخص احمد میرعلایی مدیرعامل سابق فارابی و مدیران سازمان صدا و سیما جویای وضعیت اصغر شاهوردی بودند و از ما حمایت کردند.

افشاری ادامه داد: نمی گویم از زمانی که این اتفاق برای اصغر افتاده، کسی از ما حمایت نکرده است اما وضعیت اصغر شاهوردی طوری است که نیازمند حمایت مستمر است. برخی از پزشکان می گویند که او باید برای مداوا به خارج از کشور برود تا درد کمتری بکشد. من حتی به علی جنتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نوشتم تا این امکان را فراهم کند اما تا کنون پاسخی دریافت نکردم.

همسر اصغر شاهوردی در پایان حرف هایش تصریح کرد: هیچ کس در سینما همانند اصغر شاهوردی به این روز نیافتاده است. من هم سنی ازم گذشته و 55 سالم است و به تنهایی نمی توانم از پس کارهای مربوط به او بر آیم و نیازمند این هستم که یک نفر کمک حال من باشد.



اصغر شاهوردی به عنوان يكي از بنيانگذاران صدابرداری سر صحنه است و صدابرداري فيلم‌هايي چون «اجاره‌نشين‌ها»، «خانه‌ دوست كجاست؟» «باشو غريبه كوچك»، «هامون»، «سارا»، «قرمز»، «موج مرده»، «بماني»، «زير پوست شهر» و ... را در کارنامه خود دارد.

