هنوز تصمیمی درباره دعوت از ایران به کنفرانس پاریس گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه از گرفته نشدن تصمیم برای دعوت از ایران برای شرکت در نشست پاریس خبر داد.



قرار است هفته آینده نشستی در پاریس برای بررسی نحوه مقابله با گروه تروریستی داعش برگزار شود.



به گفته استفان لوفول سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه در این نشست علاوه بر فرانسه 4 عضو دیگر دائم شورای امنیت سازمان ملل،نیز شرکت خواهند داشت



پیشتر فرانسه از تمایل خود برای شرکت ایران در این کنفرانس خبر داده بود.



یک دیپلمات فرانسوی هم که نامی از وی برده نشده است در همین رابطه گفت: ما برای مقابله با داعش با همه طرف‌های درگیر همکاری می‌کنیم؛ حتی با ایران. اما دو خط قرمز وجود دارد یکی اینکه این مسئله هیچ ارتباطی با مذاکرات

هسته‌ای ندارد و دیگری اینکه با بشار اسد همکاری نمی‌کنیم.

