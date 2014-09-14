به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان شکست 3 بر 2 مقابل لهستان در نشست خبری گفت: مسابقه ای اینچنین برای قلب خوب نیست. لهستان خیلی در دو ست اول خوب بازی کرد و سرویس‎های خوبی زد.

وی افزود: وقتی "والزلی" با 126 کیلومتر در ساعت سرویس می‎زند، اعتماد به نفس شما افت می‎کند. و این سخت است که در تمام طول مسابقه با این سرویس‎ها مقابله کنید.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: از ست سوم تیم ایران به خوبی به مسابقه برگشت و این بازی را در دست داشتیم اما باختیم. وقتی تیمی مثل لهستان مقابل شما بازی می‏‌کند نمی‎توانید اشتباه کنید.

اسلوبودان کواچ در پایان گفت: آنچه مهم است این است که ما تسلیم نشدیم. این گام دیگری در راستای رشد ماست.