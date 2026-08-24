به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیعیان مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه ظهر دوشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، گزارشی از عملکرد این اداره‌کل و مهم‌ترین نیازهای آن ارائه کرد.

سمیعیان با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت عمومی و امنیت غذایی اظهار کرد: پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و مشترک میان انسان و دام و همچنین حفاظت از سرمایه‌های دامی از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل بیماری‌ها، نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و ارتقای بهداشت عمومی، بر ضرورت تأمین اعتبارات متناسب با مسئولیت‌های دامپزشکی تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: حمایت از تولیدکنندگان بخش دام و طیور و توسعه زیرساخت‌های دامپزشکی نیازمند تأمین منابع و اعتبارات مناسب است و در این زمینه همراهی مدیریت ارشد استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

سمیعیان خاطرنشان کرد: تقویت امکانات و زیرساخت‌های دامپزشکی موجب افزایش توان نظارتی، اجرای بهتر برنامه‌های پیشگیرانه و ارائه خدمات مطلوب‌تر به تولیدکنندگان و مردم خواهد شد.

در ادامه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با قدردانی از فعالیت‌های مجموعه دامپزشکی استان، نقش این دستگاه را در حفظ سلامت جامعه، تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از تولید مهم ارزیابی کرد.

وی بر ضرورت توجه به نیازهای اعتباری و زیرساختی اداره‌کل دامپزشکی تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با بودجه و تأمین منابع مورد نیاز این مجموعه باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه تقویت خدمات دامپزشکی و تحقق برنامه‌های این دستگاه فراهم شود.

در این دیدار همچنین مسائل مربوط به اعتبارات، بودجه، توسعه زیرساخت‌ها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های دامپزشکی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.