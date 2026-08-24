به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری از احیای سامانه امور انجمنهای ادبی به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: سامانه امور انجمنهای ادبی بهعنوان بازوی اجرایی و برنامهریزی دولت پس از پنج سال وقفه با تغییرات ساختاری و فنی دوباره راهاندازی شده است. این سامانه در راستای تاکیدات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توجه ویژه به ظرفیت استانها و شهرستانها، بازتعریف و طراحی شده است.
وی افزود: در گام نخست نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در این سامانه ثبتنام کردهاند. در مرحله جدید نیز همه انجمنهای ادبی استانها میتوانند برای دریافت شناسه رسمی اقدام کنند. دریافت این شناسه به انجمنها کمک میکند تا از حمایتهای مادی و معنوی بهرهمند شوند. این طرح به ما امکان میدهد تا تشکلهای ماندگار و اثرگذار در حوزه ادبیات کشور ایجاد کنیم.
حیدری ادامه داد: هدف از این ساماندهی، توجه به فرهنگ بومی و محلی، شناسایی ظرفیتهای واقعی ادبی کشور و همچنین حمایت و آموزش افرادی است که در سراسر کشور در زیستبوم فرهنگی ایران رنگارنگ قلم میزنند. ما برنامه داریم انجمنها را بر اساس سطح فعالیت و اثرگذاری رتبهبندی کنیم. برای انجمنهای غیرفعال نیز برنامهریزی شده تا نسبت به فعالسازی مجدد آنها اقدام شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان گفت: با احیای این سامانه در هفته دولت، گام مهمی در مسیر اجرای آن آییننامه برداشته میشود. بهزودی با انتشار فراخوان عمومی، تمام دبیران انجمنها و باشگاههای ادبی کشور میتوانند نسبت به ثبتنام و دریافت شناسه اقدام کنند.
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