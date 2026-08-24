به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پدر هستهای» در قالب داستانهای کوتاه، بخشهایی از زندگی شهید محسن فخریزاده، دانشمند هستهای و از مدیران علمی و دفاعی کشور، را برای مخاطبان نوجوان روایت میکند. نویسنده در این اثر تلاش کرده است تصویری داستانی از زندگی شخصیتی ارائه دهد که سالهای فعالیت خود را دور از هیاهوی رسانهای و در مسیر پژوهش و فعالیت علمی سپری کرد.
شهید محسن فخریزاده سال ۱۳۴۰ در قم متولد شد و در حوزه فیزیک هستهای فعالیت داشت. او در کنار فعالیتهای علمی، مسئولیتهایی را در مجموعههای علمی و دفاعی کشور برعهده داشت و از چهرههای شناختهشده در پروژههای راهبردی علمی ایران بود.
زندگی فخریزاده به دلیل ماهیت فعالیتهایش، تا سالها کمتر در معرض توجه عمومی قرار داشت. بخش مهمی از روایت «پدر هستهای» نیز به همین وجه از شخصیت او میپردازد؛ دانشمندی که قهرمانی او نه در میدانهای پرهیاهو، بلکه در سالها پژوهش، مطالعه، تلاش و پیگیری اهداف علمی شکل گرفته است.
فخریزاده هفتم آذرماه ۱۳۹۹ در منطقه آبسرد دماوند در جریان یک عملیات تروریستی به شهادت رسید. پس از شهادت او، توجه عمومی بیشتری به زندگی و فعالیتهای علمی این دانشمند معطوف شد و آثار مختلفی درباره زندگی و شخصیت او برای گروههای سنی گوناگون منتشر شد.
کتاب «پدر هستهای» نیز تلاش دارد این زندگی را از زاویهای متناسب با مخاطب نوجوان بازخوانی کند. در این اثر، مفهوم قهرمان از چهرههای حاضر در میدانهای جنگ فراتر میرود و دانشمند و پژوهشگر نیز بهعنوان قهرمان معرفی میشود؛ فردی که ابزار او دانش، تحقیق، خلاقیت و اراده است.
یکی از محورهای اصلی کتاب، توجه به اهمیت تلاش مستمر در مسیر رسیدن به موفقیت است. روایت زندگی فخریزاده میتواند برای نوجوانان این پرسش را ایجاد کند که چگونه یک علاقه علمی میتواند با پشتکار و پیگیری به مسیری برای اثرگذاری بر جامعه تبدیل شود.
از این منظر، «پدر هستهای» صرفاً روایت زندگی یک دانشمند نیست، بلکه کتابی برای آشنایی نوجوانان با مفهوم دیگری از قهرمانی است؛ قهرمانی که در آن کتاب، آزمایشگاه، پژوهش و یادگیری میتوانند به اندازه میدانهای پرخطر، محل شکلگیری یک مسیر اثرگذار باشند.
این کتاب همچنین میتواند برای دانشآموزان علاقهمند به علم و فناوری، بهویژه حوزههایی مانند فیزیک و پژوهش، مورد استفاده قرار گیرد. والدین، معلمان و مربیان نیز میتوانند از آن برای معرفی الگوهای علمی و اخلاقی معاصر به نوجوانان بهره بگیرند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
بعد از شهادت حاج قاسم محسن هنوز ذهنش درگیر مسیر و آرمانهای او بود. با شروع همه گیری کرونا، احساس کرد زمان عمل فرا رسیده است. بیماری هر روز گستردهتر میشد و جان بسیاری را تهدید میکرد. مردم با نگرانی منتظر ورود واکسنهای خارجی بودند، اما وابستگی به دیگر کشورها برای او قابل قبول نبود. تصمیم گرفت در سازمان سپند پروژه جدیدی را آغاز کند؛ پروژهای برای تولید واکسن و کیتهای تشخیص کرونا در داخل کشور. او به توان علمی ایران ایمان داشت و باور داشت اگر اراده باشد، حتما میتوانند کاری انجام دهند. محسن همراه تیمش ساعتهای طولانی کار میکرد. برای او این مسیر بیشباهت به سالهای گذشتهاش نبود؛ همان پشتکار دوران نوجوانی و دانشگاه، وقتی برای حل یک مسئله علمی ساعتها مطالعه میکرد، تا به پاسخ برسد.
«پدر هستهای» نوشته زهرا عبدی، با تصویرگری سعید شمس در ۴۸صفحه از سوی انتشارات کتابک منتشر شده است.
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