سکوهای اینترنتی مجاز به انجام آزمایش از بیمار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه و یازدهمین همایش بینالمللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه ایران، روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵، در محل انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه ایران، برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدرضا امینی فرد، رئیس انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی ایران، گفت: رشته پاتولوژی اجزای مختلفی دارد، به طوری که ۷۰ درصد تشخیص بیماری ها در آزمایشگاه ها اتفاق میافتد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: مشکلات حوزه آزمایشگاه و پاتولوژی متاثر از شرایط کشور است و مهمترین اتفاق، تغییر نرخ ارز ترجیحی بود که هزینه ها را ۷ تا ۸ برابر افزایش داد، اما تعرفهها ۴۰ درصد رشد داشته است.
امینی فرد اظهار داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد سخت شدن کار آزمایشگاه ها خواهیم بود که تاثیر زیادی در خدمت بیمارستانها خواهد داشت.
وی افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها نیز برای ما چالشهای زیادی ایجاد کردهاست.
امینی فرد گفت: وظیفه دولت است خدمات را به گونهای پوشش دهد که افزایش هزینهها متوجه مردم نباشد، بلکه بیمهها هستند که باید این خدمات را پوشش دهند.
وی افزود: متأسفانه پرداختی ها در حرفه پاتولوژی ناعادلانه است و همین موضوع در ماندگاری این نیروها در مناطق دورافتاده، تأثیرگذار است. زیرا، دریافتی این نیروها حتی کمتر از کارشناسی است که در بیمارستان خدمت می کنند.
امینی فرد ادامه داد: در بحث کیتهای آزمایشگاهی نیز دچار مشکل هستیم و خیلی از آزمایشگاه ها نمی توانند کیت تهیه کنند و در نتیجه آن، انجام برخی آزمایش ها را انجام نمی دهند.
وی افزود: آخرین پرداختی بیمههای تأمیناجتماعی و بیمه سلامت، به حدود یک سال رسیده است.
امینی فرد با تأکید بر رعایت زنجیره سرد در واردات کیت های آزمایشگاهی، گفت: واردات کیت، الزاماتی دارد که باید رعایت شود.
وی افزود: ما مخالف فعالیت پلتفرمها و سکوهای اینترنتی در حوزه آزمایشگاه هستیم. زیرا، نوعی سوداگری و تجارت با سلامت مردم است.
امینی فرد اظهار داشت: واسطه گری و دلالی، سلامت مردم را تهدید میکند.
فرید کرمی، نایب رئیس انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی ایران، گفت: میزان تعطیلی آزمایشگاه ها در تهران و شهرهای بزرگ کشور، خیلی بالا است.
وی افزود: اصل دسترسی به خدمات آزمایشگاهی، بحث مالی خدمت است و افزایش تعداد آزمایشگاه ها، نمی تواند دسترسی را افزایش دهد.
کرمی گفت: کسانی هستند که نسخه آزمایش دارند، اما پول آن را ندارند و بیمهها هم حمایت نمی کنند.
وی ادامه داد: سکوهای اینترنتی مجاز به انجام آزمایش از بیمار نیستند، زیرا، زنجیره سرد را نمی توان با موتورسیکلتی که نمونه آزمایش را حمل می کنند، رعایت کرد.
سیدعلی اکبر سیدمهدی، عضو هیئت انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی ایران، گفت: تنها ۴ درصد از سهم سلامت به آزمایشگاه ها اختصاص داده شده که این سهم واقعی نیست. زیرا، آزمایشگاه ها، چشم بینای تشخیص بیماری ها هستند.
وی افزود: اگر بخواهیم جمعیت سالمی داشته باشیم، باید بر روی سلامت سرمایهگذاری کنیم.
سیدمهدی ادامه داد: ۷۰ درصد خطاهای آزمایشگاهی، ناشی از ورود افراد غیر مجرب به این حوزه است.
وی با بیان این مطلب که عدهای می خواهند مقررات خدمات آزمایشگاهی را نادیده بگیرند، افزود: ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرمها و سکوهای اینترنتی، قابل قبول نیست.
محمدهادی صادقی، عضو انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی ایران گفت: سلامت مردم بدون ارائه خدمت، تأمین نمی شود.
وی با اشاره به شرایط کشور، افزود: دولت در حال اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است، اما توقع داریم به اهداف برنامه نیز توجه شود. زیرا، حوزه آزمایشگاه به درستی در این برنامه دیده نشده است.
صادقی گفت: بخش آزمایشگاه در نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده دیده شود.
مهران قهرمانی، دبیر اجرایی همایش گفت: همایش امسال دارای ۲۰ امتیاز بازآموزی است و برنامه ریزی شده پنل هایی با تکیه بر هوش مصنوعی و پزشکی فرد محور برگزار شود.
وی افزود: قرار است در همایش امسال، مهمترین مسائل و مشکلات و چالشهای رشته پاتولوژی، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
قهرمانی گفت: دغدغه ما حفظ کیفیت خدمات سلامت است و اعتقاد داریم، بیمار باید بهترین خدمات درمانی را دریافت کند.
دبیر انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهی ایران افزود: بعضی بیمهها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها، خیلی تأخیر دارند و اگر نتوانیم کیتهای با کیفیت را وارد کنیم، در تشخیص دقیق بیماریها دچار مشکل خواهیم شد.
بیست و هشتمین همایش سالانه و یازدهمین همایش بینالمللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، ۵ الی ۸ آبان ۱۴۰۵، در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار میشود.
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