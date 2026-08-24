مرگ ۳۰ نفر در پی رانش زمین در محل دفن زباله در گینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این حادثه حدود ساعت ۳ بامداد به وقت محلی پس از باران شدید که کوناکری را درنوردید، رخ داد.

مسئولین روز دوشنبه اعلام کردند توده بزرگی از زباله بر روی بخشی از مناطق اطراف فرو ریخت و چندین نفر مدفون شدند و خسارات مالی قابل توجهی به بار آورد.

نیروهای اورژانس و امنیتی در محل حادثه بسیج شده‌اند و عملیات جستجو، نجات و پاکسازی برای یافتن قربانیان احتمالی بیشتر ادامه دارد.

طبق گزارش‌ها، این رانش زمین ناشی از ریزش توده بزرگی از زباله‌های خانگی بوده است که طی چندین سال پس از باران‌های شدید در محل انباشته شده بود.