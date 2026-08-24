پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به مردم در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه اسدآباد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای خدمت بهویژه شهید آیتالله رئیسی، بر اهمیت تداوم مسیر خدمترسانی به مردم تاکید کرد و با اشاره به محدودیتهای مالی ۲۴ ماه گذشته، اظهار کرد: ۱۵ ماه از ۲ سال اخیر با بودجههای انقباضی و در شرایطی مشابه دوران جنگ سپری شد اما با این وجود دولت وفاق ملی توانست در حوزه تامین کالاهای اساسی و رفاه عمومی عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.
وی افزود: در یک سال گذشته علاوه بر توزیع ۱۵۰ تن برنج تنظیم بازار، ماهانه ۲۱ هزار کیسه آرد بین نانواییهای شهرستان توزیع شد و با تدابیر اتخاذشده ۶۵ تن آرد مازاد بر سهمیه نیز به منظور رفاه شهروندان جذب شده است.
فرماندار اسدآباد با اشاره به نقش شهرستان اسدآباد در تسهیل سفرهای اربعین، تصریح کرد: با عبور ۲ میلیون تردد از ۱۹ استان کشور از محورهای مواصلاتی اسدآباد خدماتی نظیر توزیع ۷ میلیون لیتر سوخت در ۹ جایگاه و ارائه خدمات درمانی به ۴ هزار مراجعهکننده در بیمارستان قائم (عج) به زوار و مسافران ارائه شد.
نظریدوست از پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزههای ازدواج، فرزندآوری، مشاغل خانگی، ادوات کشاورزی، ودیعه مسکن و اعتبارات نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، بنیاد برکت و علوی خبر داد و گفت: در حوزه زیرساختی نیز ۱۳ پروژه نیمهتمام شهرستان با هدفگذاری دقیق به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است.
وی افزود: پروژههای شاخصی همچون استخر دانشآموزی، کانون شهید سلیمانی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سیداحمد، زیرگذر موسیآباد و بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی حضرت امیر (ع) در زمره این طرحها قرار دارند.
فرماندار اسدآباد در پایان با اشاره به پروژههای هفته دولت خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دولت عملیات اجرایی شهرک گلخانهای در ۳۵ هکتار، فاز دوم شهرک صنعتی، کارخانه فرومنگنز، روکش آسفالت محور اسدآباد به پالیز و همچنین پروژههای متعدد شهرداری از جمله چمن مصنوعی، پیادهروی سلامت و خیابان پرستار با اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
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