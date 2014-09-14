به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد که تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان در خانه خود به مصاف تیم ملی حفاری اهواز خواهد رفت. گیتی پسند با هدایت محمد کشاورز در دو بازی نخست خود در لیگ پیروز شده و شروع خوبی در این دوره از مسابقات داشته است.

کشاورز امیدوار است با برتری تیمش در سومین دیدار، همچنان در صدر جدول باقی بماند. از سوی دیگر تیم ملی حفاری اهواز که از دو مسابقه قبلی دو تساوی گرفته بود، برای بهبود شرایط خود به سه امتیاز این بازی نیاز دارد. هرچند محمد ناظم الشریعه سرمربی ملی حفاری در صحبت‌هایش عنوان کرده بود که هدف این تیم بقا در لیگ برتر است نه قهرمانی!

در دیگر دیدار این هفته، تیم تاسیسات دریایی در تهران از تیم ماهان تندیس قم پذیرایی خواهد کرد. جدال این دو تیم در واقع جدال دو برادر مطرح در فوتسال ایران است. وحید شمسایی سرمربی تاسیسات در این مسابقه باید رو در روی تیمی بازی کند که امیر شمسایی هدایتش را بر عهده دارد. این دو مربی سال گذشته در تیم دبیری با همدیگر همکار بودند ولی بعد از جدایی از تیم دبیری، هر یک راه خودشان را رفتند.

تیم ماهان بعد از تیم گیتی پسند در رده دوم جدول است و برای تعقیب صدرنشین، نیاز مبرمی به پیروزی دارد. از سوی دیگر وحید شمسایی که هفته گذشته در جدال با حسین شمس بازنده بود، دوست ندارد از استاد دیگر و برادرش هم متحمل شکست شود. نتیجه این مسابقه نشان خواهد داد که آیا وحید فوت کوزه گری را به خوبی از امیر یاد گرفته است یا خیر.

تیم دبیری تبریز که با چهار امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد، به ظاهر این هفته کار سختی در پیش نخواهد داشت. حسین شمس تیمش را مقابل تیم مقاومت البرز راهی میدان خواهد کرد. مقاومت که به خاطر عدم پرداخت ورودی لیگ نتوانست بازی اول خودش را برگزار کند، هفته گذشته به یک نتیجه تساوی رسید تا با یک امتیاز در رده نهم جدول قرار بگیرد.

برنامه مسابقات هفته سوم به این شرح است: (زمان تمام بازی‌های 18 است)

دوشنبه - 24/06/1393

* مقاومت البرز - دبیری تبریز

* گیتی پسند اصفهان - ملی حفاری اهواز

* تاسیسات دریایی - ماهان تندیس قم

* فرش آرای مشهد - شهرداری ساوه

* میثاق تهران - پایا سازه

* شهید منصوری - فردوسی مشهد

* مس سونگون - شهروند ساری

جدول مسابقات لیگ تا پایان هفته دوم به این شکل است (دیدار دو تیم مقاومت البرز و شهرداری ساوه در هفته اول برگزار نشده است):