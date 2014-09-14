  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

دبیرخانه کمیته علمی ستاد اقامه نماز اعلام کرد:

فراخوان مقاله بيست و سومين اجلاس سراسری نماز با عنوان «نماز و تعالي فرهنگی»

فراخوان مقاله بيست و سومين اجلاس سراسری نماز با عنوان «نماز و تعالي فرهنگی»

دبیرخانه كمیته علمی ستاد اقامه نماز همزمان با برگزاری بيست وسومين اجلاس سراسری نماز با عنوان« نماز و تعالی فرهنگی »كه با هدف توسعه و ترويج فرهنگ نماز و نقش ارزنده آن در زندگي آحاد جامعه برگزار می‌گردد، فراخوان مقاله داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،دبیرخانه كمیته علمی ستاد اقامه نماز هم‌زمان با برگزاری بيست وسومين اجلاس سراسري نماز با عنوان« نماز و تعالي فرهنگي »كه با هدف توسعه و ترويج فرهنگ نماز و نقش ارزنده آن در زندگي آحاد جامعه برگزار مي‌گردد ، نسبت به فراخوان مقاله اقدام می نماید . لذا از پژوهشگران، فرهيختگان، صاحبنظران و علاقمندان دعوت مي‌شود ، مقالات خويش را در محورهاي ذيل به دبيرخانه كمیته علمی اجلاس سراسري نماز ارسال نمايند.
 
محورها و موضوعات فراخوان چنین اعلام شده است:
 
الف) مفهوم شناسي تعالي فرهنگي در پرتو نماز-مفهوم شناسي نماز، تعالي، فرهنگ و تعالي فرهنگي-تعالي فرهنگي در اسلام و ايران در پرتو نماز-تعالي فرهنگي در جهان اسلام در پرتو نماز.
 
ب) مباني و اصول تعالي فرهنگي در پرتو نماز-تفكر توحيدي و تعالي فرهنگي.-تفكر اسلام ناب محمدي(ص) و تعالي فرهنگي.-معاد و تعالي فرهنگي.-سيرة اهلبيت(ع) و تعالي فرهنگي.-مهدويت و تعالي فرهنگي.-نقش عبوديت در تعالي فرهنگي.-مسجد و تعالي فرهنگي.-ولايت فقيه و تعالي فرهنگي.-ارزش‌هاي فردي و اجتماعي و تعالي فرهنگي.-ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و تعالي فرهنگي.-دفاع مقدس و تعالي فرهنگي.-قانون اساسي، اسناد بالادستي و تعالي فرهنگي.-امر به معروف و نهي از منكر و تعالي فرهنگي.-قانون‌گرايي، قانون‌مداري و شايسته‌سالاري و تعالي فرهنگي.-رعايت حقوق و حدود الهي و تعالي فرهنگي.-اقتصاد مقاومتي و تعالي فرهنگي.
 
ج) سياست‌ها و راهكارهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز-تبليغ، ترويج، تعليم و توسعه آموزه‌هاي ديني و اخلاقي و تعالي فرهنگي.-احياء و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و تعالي فرهنگي.-تقويت و توسعه فرهنگ ديني و تعالي فرهنگي.-سياست‌ها و راهكارهاي تعالي فرهنگي در رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری.-تقويت و حمايت از مشاركت‌هاي مردمي و تعالي فرهنگي.-نقش نمازهاي فردي وجماعت در تعالي فرهنگي.-نقش اقامه نماز جمعه در تعالي فرهنگي.
 
د) شاخص‌ها و نمادهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز.-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام  در پرتو نماز.-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام و غرب.-شاخص‌هاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز.-شاخص‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام در پرتو نماز.-شعائر ديني و تعالي فرهنگي.-ميزان تأثير فرهنگ نماز در تعالي فرهنگي
 
ه) آثار و دستاوردهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-نماز، اتحاد اسلامي و تعالي فرهنگي.-نماز، انسجام اجتماعي  و تعالي فرهنگي.-نماز، رشد فضايل اخلاقي و تعالي فرهنگي.-نماز، تحكيم بنيان خانواده و تعالي فرهنگي.
نماز، سبك زندگي و تعالي فرهنگي.نماز، آرامش روحي و رواني و تعالي فرهنگي.نماز، حكمت احكام و تعالي فرهنگي.
 
و) موانع و آسيب‌شناسي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-موانع و محدويت‌هاي تعالي فرهنگي.-چالش‌هاي رسانه‌هاي جمعي و تعالي فرهنگي.-چالش‌هاي فضاي مجازي و تعالي فرهنگي.-خرافات و بدعت‌ها و تعالي فرهنگي.-پيامدهاي جهاني شدن و تعالي فرهنگي.-بازدارندگي فساد اخلاقي و اجتماعي در تعالي فرهنگي.-آسيب‌هاي اجتماعي و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي حضور در نماز جماعت و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي حضور اقشار اجتماعي از جمله زنان، نوجوانان و جوانان در نماز و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي تربيت ديني نوجوانان و جوانان و تعالي فرهنگي.-عوامل مؤثر بر گرايش به نماز و تعالي فرهنگي.
 
-موضوعات مقالات مي‌بايست جديد و متناسب با موضوع اجلاس و محورهاي فراخوان باشد.
-مقالات حداكثر در 15 صفحه 4A به صورت تايپي در فرمت  word و با قلم لوتوس سايز 14نوشته شود.
-متن مقالات در قالب لوح فشرده به آدرس دبيرخانه كمیته علمی اجلاس به نشانی : تهران خيابان ولي عصر(عج) ، خيابان زرتشت غربي، سازمان تبليغات اسلامي، طبقه اول، معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان و یا به پست الكترونيكي به نشاني    www. Ejlasnamaz.irارسال گردد.
-مقاله قبلاً در جايي به چاپ نرسيده باشد.
-مشخصات نويسنده و يا نويسندگان شامل نام و نام خانوادگي، شماره تلفن تماس و پست الكترونيكي در مقاله ذكر گردد.
-مقاله بايد ساختار پژوهشي داشته و شامل عنوان، مقدمه، كليد واژه ، چكيده ، نتيجه‌گيري ، فهرست مطالب، مقدمه ، چكيده و خلاصه مقاله و پي‌نوشت‌ها و منابع و مآخذ مشخص باشد.
 
آخرين مهلت ارسال مقاله سی ام آبانماه است و زمان اعلام نتايج بیستم آذرماه سال جاری خواهد بود.
کد مطلب 2369859

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    نظرات

    • فاطمه کاظمی ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید. میتونید لطف کنید و بگید بجز مقاله در چه زمینه های دیگر فراخوان هست.ممنون میشم اگر لطف کنید و محورهای مسابقه را برای من بفرستید

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