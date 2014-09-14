فراخوان مقاله بيست و سومين اجلاس سراسری نماز با عنوان «نماز و تعالي فرهنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر،دبیرخانه كمیته علمی ستاد اقامه نماز هم‌زمان با برگزاری بيست وسومين اجلاس سراسري نماز با عنوان« نماز و تعالي فرهنگي »كه با هدف توسعه و ترويج فرهنگ نماز و نقش ارزنده آن در زندگي آحاد جامعه برگزار مي‌گردد ، نسبت به فراخوان مقاله اقدام می نماید . لذا از پژوهشگران، فرهيختگان، صاحبنظران و علاقمندان دعوت مي‌شود ، مقالات خويش را در محورهاي ذيل به دبيرخانه كمیته علمی اجلاس سراسري نماز ارسال نمايند.

محورها و موضوعات فراخوان چنین اعلام شده است:

الف) مفهوم شناسي تعالي فرهنگي در پرتو نماز-مفهوم شناسي نماز، تعالي، فرهنگ و تعالي فرهنگي-تعالي فرهنگي در اسلام و ايران در پرتو نماز-تعالي فرهنگي در جهان اسلام در پرتو نماز.

ب) مباني و اصول تعالي فرهنگي در پرتو نماز-تفكر توحيدي و تعالي فرهنگي.-تفكر اسلام ناب محمدي(ص) و تعالي فرهنگي.-معاد و تعالي فرهنگي.-سيرة اهلبيت(ع) و تعالي فرهنگي.-مهدويت و تعالي فرهنگي.-نقش عبوديت در تعالي فرهنگي.-مسجد و تعالي فرهنگي.-ولايت فقيه و تعالي فرهنگي.-ارزش‌هاي فردي و اجتماعي و تعالي فرهنگي.-ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و تعالي فرهنگي.-دفاع مقدس و تعالي فرهنگي.-قانون اساسي، اسناد بالادستي و تعالي فرهنگي.-امر به معروف و نهي از منكر و تعالي فرهنگي.-قانون‌گرايي، قانون‌مداري و شايسته‌سالاري و تعالي فرهنگي.-رعايت حقوق و حدود الهي و تعالي فرهنگي.-اقتصاد مقاومتي و تعالي فرهنگي.

ج) سياست‌ها و راهكارهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز-تبليغ، ترويج، تعليم و توسعه آموزه‌هاي ديني و اخلاقي و تعالي فرهنگي.-احياء و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و تعالي فرهنگي.-تقويت و توسعه فرهنگ ديني و تعالي فرهنگي.-سياست‌ها و راهكارهاي تعالي فرهنگي در رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری.-تقويت و حمايت از مشاركت‌هاي مردمي و تعالي فرهنگي.-نقش نمازهاي فردي وجماعت در تعالي فرهنگي.-نقش اقامه نماز جمعه در تعالي فرهنگي.

د) شاخص‌ها و نمادهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز.-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام در پرتو نماز.-مدل‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام و غرب.-شاخص‌هاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز.-شاخص‌هاي تعالي فرهنگي در جهان اسلام در پرتو نماز.-شعائر ديني و تعالي فرهنگي.-ميزان تأثير فرهنگ نماز در تعالي فرهنگي

ه) آثار و دستاوردهاي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-نماز، اتحاد اسلامي و تعالي فرهنگي.-نماز، انسجام اجتماعي و تعالي فرهنگي.-نماز، رشد فضايل اخلاقي و تعالي فرهنگي.-نماز، تحكيم بنيان خانواده و تعالي فرهنگي.

نماز، سبك زندگي و تعالي فرهنگي.نماز، آرامش روحي و رواني و تعالي فرهنگي.نماز، حكمت احكام و تعالي فرهنگي.

و) موانع و آسيب‌شناسي تعالي فرهنگي در پرتو نماز:-موانع و محدويت‌هاي تعالي فرهنگي.-چالش‌هاي رسانه‌هاي جمعي و تعالي فرهنگي.-چالش‌هاي فضاي مجازي و تعالي فرهنگي.-خرافات و بدعت‌ها و تعالي فرهنگي.-پيامدهاي جهاني شدن و تعالي فرهنگي.-بازدارندگي فساد اخلاقي و اجتماعي در تعالي فرهنگي.-آسيب‌هاي اجتماعي و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي حضور در نماز جماعت و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي حضور اقشار اجتماعي از جمله زنان، نوجوانان و جوانان در نماز و تعالي فرهنگي.-آسيب‌شناسي تربيت ديني نوجوانان و جوانان و تعالي فرهنگي.-عوامل مؤثر بر گرايش به نماز و تعالي فرهنگي.

-موضوعات مقالات مي‌بايست جديد و متناسب با موضوع اجلاس و محورهاي فراخوان باشد.

-مقالات حداكثر در 15 صفحه 4A به صورت تايپي در فرمت word و با قلم لوتوس سايز 14نوشته شود.

-متن مقالات در قالب لوح فشرده به آدرس دبيرخانه كمیته علمی اجلاس به نشانی : تهران خيابان ولي عصر(عج) ، خيابان زرتشت غربي، سازمان تبليغات اسلامي، طبقه اول، معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان و یا به پست الكترونيكي به نشاني www. Ejlasnamaz.irارسال گردد.

-مقاله قبلاً در جايي به چاپ نرسيده باشد.

-مشخصات نويسنده و يا نويسندگان شامل نام و نام خانوادگي، شماره تلفن تماس و پست الكترونيكي در مقاله ذكر گردد.

-مقاله بايد ساختار پژوهشي داشته و شامل عنوان، مقدمه، كليد واژه ، چكيده ، نتيجه‌گيري ، فهرست مطالب، مقدمه ، چكيده و خلاصه مقاله و پي‌نوشت‌ها و منابع و مآخذ مشخص باشد.

آخرين مهلت ارسال مقاله سی ام آبانماه است و زمان اعلام نتايج بیستم آذرماه سال جاری خواهد بود.