پیکر آیت الله نصیری در سمنان تشییع شد

سمنان- خبرگزاری مهر: پیکر آیت الله شیخ محمد تقی نصیری با حضور مسئولان کشوری و استانی در میان اندوه و غم اقشار مختلف مردم استان سمنان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر آیت الله نصیری از میدان سعدی سمنان به سمت امامزاده یحیی ابن موسی الکاظم(ع) با حضور حسین فریدون نماینده ویژه رئیس جمهوری و هیئت دولت، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، حجت الاسلام حسن اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت و اقشار مختلف مردم تشییع شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بعد از اقامه نماز میت آیت الله نصیری در میدان امام (ره) گفت: نصیری عالمی عامل بودند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی با اشاره به رفاقت 50 ساله خود با این روحانی جلیل القدر گفت: آیت الله نصیری عمری پربرکت داشت، در خدمت اسلام و مردم بود و پاک به دنیا آمد و پاک از دنیا رفت.

آیت الله شیخ محمدتقی نصیری در سال 1310 هجری شمسی چشم به جهان گشود و از همان دوران نوجوانی و جوانی در شهرهای قم و مشهد مقدس به تحصیل پرداخت و بعد از آن حدود نیم قرن در خدمت دین و مردم سمنان بودند.

وی از محضر بزرگانی چون علامه محمدصالح حائری سمنانی، ملاغلامحسین هراتی، آیات ادیب نیشابوری و میرزا هاشم قزوینی، مراجع عظام بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی(ره) کسب فیض کرد.

آیت الله نصیری سال ها با مدیریت و تدریس در حوزه علمیه سمنان به تربیت و پرورش شاگردان در سطوح مختلف علمی پرداخته است.

این عالم بزرگ پنج شنبه گذشته در سن 83 سالگی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

