سید حسن خمینی درگذشت آیت الله نصیری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جماران، حجت الاسلام سید حسن خمینی در پیامی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی نصیری از اساتید برجسته حوزه‌های علمیه و مدیر حوزه علمیه سمنان را تسلیت گفت.



حجت الاسلام سید حسن خمینی در پیام خود آورده است: درگذشت مرحوم آیت الله آقای نصیری رحمت الله علیه موجب تأسف همه علاقه مندان ایشان شد.



تولیت حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادامه داده است: اینجانب فقدان ایشان را به اهالی محترم سمنان، حوزه های علمیه، مخصوصآ علمای محترم این شهر و خاندان گرامی آن عالم ربانی صمیمانه تسلیت عرض نموده ،اجر جزیل و صبر جمیل برای همه آنها از درگاه خداوند متعال خواستارم.



آیت الله شیخ محمد نصیری در سال 1310 هجری شمسی چشم به جهان گشود و از همان دوران نوجوانی وجوانی در شهرهای قم و مشهد مقدس به تحصیل پرداخت و بعد از آن حدود نیم قرن در خدمت دین و مردم سمنان بود.



وی از محضر بزرگانی چون علامه محمدصالح حائری سمنانی، ملاغلامحسین هراتی، آیات ادیب نیشابوری و میرزا هاشم قزوینی، مراجع عظام بروجردی، سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی(ره) کسب فیض کرد و سال ها با مدیریت و تدریس در حوزه علمیه سمنان به تربیت و پرورش شاگردان در سطوح مختلف علمی پرداخت.



این عالم بزرگ که پنج شنبه گذشته دار فانی را وداع گفت، همچنین فرزند خود، شهید محمدصادق نصیری را تقدیم انقلاب کرده است.