سعید شریفیان - مسئول فنی طرح ابررایانه دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون در ادامه طرح ابر رایانه ای که در سال 1389 در دانشگاه امیر کبیر داشتیم، برآنیم تا تجهیزات این ابررایانه را ارتقاء بدهیم و ابر رایانه ای با توان بیشتر را طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه برای ارتقاء تجهیزات به بودجه نیاز داریم، اذعان داشت: ابر رایانه فعلی متشکل از 300 رایانه با 4600 هسته پردازشی و سرویس دهی اینترنت با شبکه های امن خصوصی است که برای صنایع خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

شریفیان با توضیح اینکه نرم افزارکامپیوترها باید هر 6 ماه یکبار و سخت افزار به صورت 5 سال یکبار عوض شوند، اظهار داشت: ما توانسته ایم نرم افزار این ابررایانه را برای کاربران هر 6 ماه یکبار به روز کنیم.

شریفیان با اشاره به اینکه ابررایانه موجود در دانشگاه امیرکبیر مورد استفاده دانشجویان دانشگاههای دیگر نیز قرار می گیرد،اذعان داشت: دانشجویان دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، دانشگاه مشهد و دیگر دانشگاهها می توانند برای پایان نامه های خود از این ابررایانه مستقر در دانشگاه امیرکبیر استفاده کنند که تاکنون بیش از 300 تز بر روی ابر رایانه پیاده سازی شده است.

وی گفت: ابررایانه ها می توانند در صنایع نفت و گاز برای اکتشافات منابع نفتی، مهندسی پزشکی، شرکت های فرهنگی جهت مدل سازی فرهنگی، ساخت خودرو و هر شرکتی که به اکتشافات زیادی با پردازش بالا نیاز دارند کاربرد داشته باشند.

عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه امیر کبیر اظهار داشت: مرکز پردازش فوق سریع می تواند در امور بزرگ برای صنایع مختلف مشاوره و انتقال تکنولوژی بدهد و شرکت های سودآور برای استفاده های اقتصادی از ابر رایانه استفاده می کنند.

شریفیان با بیان اینکه برای مدیریت در سیستم ابر رایانه از "رایانش ابری" استفاده و سرویس دهی می کند، بیان کرد: اکنون 80 درصد ابر رایانه های بزرگ در کشور های دیگر با همین تکنولوژی کار می کنند.

وی اذعان داشت:حجم منابع ما در مرکز تحقیقات پردازش فوق سریع دانشگاه امیرکبیر محدود است و به طور متوسط برای استفاده هر صنعتی از این سیستم باید بیست تا سی روز در نوبت قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح جدید ابر رایانه یادآور شد: این ابر رایانه جدید ترکیبی از ابر رایانه قبلی است ولی با این تفاوت که این ابر رایانه از 70 رایانه تشکیل می شود.

شریفیان اعلام کرد: این طرح جدید ابررایانه 3 پتا فلاپس است به این معنی که می تواند 3 ضربدر 10 به توان 15 عملیات شناور را در یک ثانیه به انجام رساند و تقریبا هزار برابر بیش از ابررایانه فعلی سرعت دارد.

مسئول فنی ابررایانه در دانشگاه امیرکبیر تاکید داشت: ابررایانه ها نمود تکنولوژیک بودن یک کشور هستند و هر کشوری سالانه هزینه ای برای ارتقاء این سیستم ها قرار می دهند. اگر بودجه ای برای ارتقاء ابررایانه قرار گیرد و تامین شود اینها می توانند به عنوان بستری برای سرویس دهی به مشتریان باشند.