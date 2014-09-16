محمدرضا یزدچی - مدیر عامل شرکت دانش بنیان کاوشگران طب خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دستگاه تله هولتر مانیتور ECG با قابلیت نمایش و تحلیل سیگنال های ECG بر روی سیستم عامل اندروید، دستگاهی است که برای اولین بار در ایران ساخته شده و قابلیت نمایش و ثبت سیگنال های قلبی بیمار را از راه دور دارد.

وی اذعان داشت: این دستگاه می تواند سیگنال های قلبی بیمار را در حین انجام فعالیت های روزمره، به پزشک نشان دهد.

یزدچی با اشاره به اینکه هولتر ساخته شده در کشورهای دیگر، سیگنال های قلبی بیمار را در یک حافظه ذخیره می کرده، و بیمار بعد از مراجعه به پزشک از وضعیت بیماری خود مطلع می شده است، خاطر نشان کرد: اکنون ما موفق به ساخت دستگاهی شدیم که سیگنال های قلبی بیمار را از راه دور به صورت وایرلس برای ایستگاه مرکزی و پزشک ارسال می کند.

یزدچی اعلام کرد: تله هولتر برای هر شخصی که دچار بیماری های قلبی است، به کار می رود ولی هدف ما بیشتر، برای معلولین و جانبازان است که در بسیاری از مواقع دسترسی به پزشک ندارند.

به گفته یزدچی تله هولتر می تواند برای سالمندانی که در خانه هستند و نمی توانند بیشتر مواقع به پزشک مراجعه کنند نیز مناسب است.

یزدچی با اشاره به اینکه تله هولتر با کمک نرم افزار هوشمند خود و اپراتور مربوطه امکان تشخیص اکثر بیماری های قلبی را دارد، گفت: تله هولتر از طریق الکترودهایی که به روی نیم تنه بالای فرد بیمار، نصب می شود، اطلاعات قلبی بیمار را به پزشک ارسال می کند به طوریکه پزشک از طریق موبایل، اینترنت، پیامک و یا مکالمه از طریق فرستادن صدا نکاتی را جهت بیرون آمدن از وضعیت بحرانی به بیمار ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه این دستگاه پیش از این در کشورهایی از جمله هلند و آلمان ساخته شده است، اظهار داشت: چنین دستگاهی برای نمایش و ثبت سیگنال های مغزی نیز ساخته شده است.

این محقق شرکت دانش بنیان افزود: در تلاشیم تا به دستگاه تله هولتر ساخت خودمان علاوه بر امکان نمایش و ثبت سیگنال های قلبی، امکانات دیگری از جمله قابلیت اندازه گیری فشار خون، قندخون و بسیاری از پارامترهایی از علائم حیاتی دیگر را نیز اضافه کنیم.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پارامترهای تنظیم شده بر روی این دستگاه ، امکان ورودی پارامتر های دیگر را دارد، اظهار داشت: فلسفه وجودی ساخت تله هولتر ها از آن جهت است که هزینه های رفت و آمد بیمار به مراکز درمانی و بیمارستان ها کاسته شود و بیمار همیشه تحت نظر پزشک خود قرار داشته باشد.

یزدچی خاطر نشان کرد: تله هولتر نرم افزاری اتوماتیک است که شرایط بیمار را آنالیز و شناسایی می کند و برای بیمارانی که خطر بیشتری آنها را تهدید می کند، می تواند مناسب باشد. اکنون نمونه تله هولتر برای بیماری قلبی ساخته شده و برای ساخت نمونه صنعتی آماده است.