کولیوند: ظواهر مدیریتی معیار انتخاب مدیران برتر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار جشنواره شهید رجایی سمنان به میزبانی استانداری، با تأکید بر ضرورت ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ارزیابی دستگاه‌ها باید بر مبنای شاخص‌های مشخص، عملکرد واقعی و میزان اثرگذاری در خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.

استاندار سمنان افزود: انتخاب مدیران و دستگاه‌های برتر نیز نباید صرفاً بر اساس شناخت‌های فردی یا ظواهر مدیریتی باشد، بلکه معیار اصلی باید میزان تلاش، کارآمدی، پاسخگویی و نتیجه‌ای باشد که هر دستگاه در مسیر حل مسائل مردم و پیشبرد امور استان به دست آورده است.

کولیوند با اشاره به ضرورت هوشیاری مدیران در شرایط حساس کشور گفت: تجربه حوادث و بحران‌های اخیر نشان داد که مسئولان باید همواره آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف را داشته باشند و در عین حال، ارتباط خود را با مردم حفظ کنند.

وی افزود: عبور از شرایط دشوار نیازمند انسجام، مقاومت، برنامه‌ریزی دقیق و حضور مسئولانه همه بخش‌های اجرایی است و هر دستگاه باید نقش خود را در این مسیر به‌درستی ایفا کند.

استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران و دستگاه‌های برتر بر اساس شاخص‌های واقعی عملکرد اظهار کرد: ممکن است مدیری تلاش زیادی کرده باشد، اما در ارزیابی نهایی و بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، عنوان برتر را به دست نیاورد که این موضوع نباید موجب کاهش انگیزه شود.

کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی باید فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها، تقویت انگیزه مدیران و حرکت جدی‌تر در مسیر خدمت به مردم باشد.