به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، یازدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» روز جمعه ۱۳ شهریور به برگزاری یک نشست تخصصی با موضوع «بررسی جایگاه دراماتورژی در ساختار تئاتر» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر اختصاص پیدا کرده است.

شهرام زرگر مدرس، پژوهشگر و مترجم تئاتر، محسن تمدنی نژاد نویسنده، کارگردان و مترجم، بهزاد آقاجمالی نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه از جمله کارشناسانی هستند که در یازدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» با موضوع «بررسی جایگاه دراماتورژی در ساختار تئاتر» به ارائه نقطه نظرات خود می پردازند.

یازدهمین ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان آزاد است.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاترشهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.