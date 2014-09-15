هیچ ضمانتی برای وادار کردن شهرداری به واریز نیم درصد وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دیدار با کتابداران استان قم که دیروز یکشنبه 23 شهریور در کتابخانه آیتالله خامنهای برگزار شد، گفت: منابع بودجهای نهاد از دو منبع دولت و نیم درصد شهرداری تامین میشود. بودجه مصوب دولتی سال جاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور 95 میلیارد تومان است. از طرفی بر اساس احکام ترمیمی سال جاری، ماهیانه 7 میلیارد و نیم حقوق و مزایای کارکنان نهاد است که اگر صد در صد بودجه دولت محقق شود، نهاد نزدیک به 20 میلیارد تومان کسری بودجه جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود دارد.
وی پرداخت نیم درصد شهرداری ها را از دیگر منابع تامین بودجه نهاد کتابخانه های عمومی دانست و افزود: اکثر شهرهای کشور به دلایل مختلف این نیم درصد را پرداخت نمیکنند و هیچ ضمانت قانونی و الزام حقوقی تاکنون در قوانین مجلس و دولت برای وادار کردن شهرداریها به واریز نیم درصد وجود نداشته است. در سال 92 از مجموع 300 میلیارد تومانی که برآورد نهاد از نیم درصد بوده، مجموعاً 20 میلیارد یعنی 7 درصد وصول شده است.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از جمله راهکارهای افزایش بودجه نهاد را تصویب قانونی جهت الزام شهرداریها به پرداخت نیم درصد دانست و گفت: در صورت تحقق این خواسته وضعیت نهاد بهبود خواهد یافت. من قبول دارم حقوق کتابداران بسیار پایین است. ولی پیشنهادات و درخواستها باید مبتنی بر منطق و مقدورات باشد.
مختارپور در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کمیته آزمون اشاره کرد و افزود: در جذب نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانهها اولویت با کتابدارانی است که به صورت انجمنی در شهرها و روستاها فعالیت داشتهاند.
وی ضمن انتقاد از شیوه اجرای طرح «کتاب من» در گذشته، از شیوه جدید طرح مذکور خبر داد و گفت: در شیوه جدید در مرحله اول فهرستی از کتب با سعه صدر و وسعت نظر تعیین میشود، سپس کتابها معرفی و در مرحله بعد اگر میزان درخواست آنها به حد نصاب رسید، خریداری میشوند.
مختارپور در پایان از تشکیل کمیتهای برای بررسی مشکلات کتابخانهها خبر داد و گفت: با توجه به محدویتهای مالی نهاد، کمبود کتابدار، کمبود امکانات و بودجه و کمبود مراجعین به کتابخانه و ساعات غیر امن برای کتابداران ممکن است شیفت کاری بعضی کتابخانهها در فصل پاییز و زمستان از دو شیفت به یک شیفت تبدیل شود.
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