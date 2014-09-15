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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۱۹

نمایشگاه فروش پاییزه به جوار پل شهرستان آمد

نمایشگاه فروش پاییزه به جوار پل شهرستان آمد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه) از 23 تا 29 شهریور ماه طی ساعات بازدید 16 تـا 23 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نمايشگاه متشکل از 250 غرفه در فضايي بالغ بر هشت هزار و 500 مترمربع و در سه سالن نمایشگاهی برپا شده است.  

در این فضا انواع پوشاك دوخته، لوازم خرازي، تريكو، پارچه و منسوجات، كيف و كفش، لوازم‌التحرير، مواد غذايي و بهداشتي، سلولزي، پلاستيك و ملامين عرضه شده است.

بيشترين مشاركت کنندگان مربوط به بخش پوشاك با بيش از 100 غرفه و پس از آن مربوط به بخش كيف ‌و كفش و لوازم‌التحرير هستند که هر كدام با بيش ‌از 30 غرفه به ارایه محصولات متناسب با این فصل سال می پردازند.  

اين نمايشگاه با نظارت و گزينش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در بخش معرفي و هدايت واحدهاي صنعتي و اتاق اصناف اصفهان در بخش واحدهاي توزيعي و با هدف ارایه کالاهایی با قیمت متناسب و متعادل در آستانه سال تحصیلی جدید برپا شده است.

در این نمایشگاه تلاش شده است اجناس با کیفیت فارغ از تب و تاب بازار ویژه این فصل، به صورت یک جا عرضه شود تا خانواده ها با اطمینان از مرغوبیت کالا و قیمت، بدون نیاز به صرف وقت زیاد اجناس مورد نیاز خود را به صورت بدون واسطه از تولیدکنندگان واقعی خریداری کنند.
 

کد مطلب 2370613

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