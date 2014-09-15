نمایشگاه فروش پاییزه به جوار پل شهرستان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نمايشگاه متشکل از 250 غرفه در فضايي بالغ بر هشت هزار و 500 مترمربع و در سه سالن نمایشگاهی برپا شده است.

در این فضا انواع پوشاك دوخته، لوازم خرازي، تريكو، پارچه و منسوجات، كيف و كفش، لوازم‌التحرير، مواد غذايي و بهداشتي، سلولزي، پلاستيك و ملامين عرضه شده است.

بيشترين مشاركت کنندگان مربوط به بخش پوشاك با بيش از 100 غرفه و پس از آن مربوط به بخش كيف ‌و كفش و لوازم‌التحرير هستند که هر كدام با بيش ‌از 30 غرفه به ارایه محصولات متناسب با این فصل سال می پردازند.

اين نمايشگاه با نظارت و گزينش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در بخش معرفي و هدايت واحدهاي صنعتي و اتاق اصناف اصفهان در بخش واحدهاي توزيعي و با هدف ارایه کالاهایی با قیمت متناسب و متعادل در آستانه سال تحصیلی جدید برپا شده است.

در این نمایشگاه تلاش شده است اجناس با کیفیت فارغ از تب و تاب بازار ویژه این فصل، به صورت یک جا عرضه شود تا خانواده ها با اطمینان از مرغوبیت کالا و قیمت، بدون نیاز به صرف وقت زیاد اجناس مورد نیاز خود را به صورت بدون واسطه از تولیدکنندگان واقعی خریداری کنند.

