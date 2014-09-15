به گزارش خبرنگار مهر، امين کريميان ظهر امروز در همايش مشترک مديران تربيت بدني حوزه‌هاي مقاومت بسيج با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اصفهان با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت‌هاي بسيج و بخش‌هاي مختلف شهر اصفهان براي توسعه ورزش همگاني اظهار داشت: از زمان آغاز به کار سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اصفهان، برنامه‌هاي قابل توجهي براي رشد ورزش شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته و ظرفيت‌هاي بسيج، به خوبي مي‌توانند در اين راستا مورد استفاده قرار گيرند.

وي با بيان اينکه تمرکز اصلي اين سازمان، توسعه ورزش همگاني نصف جهان بوده، بيان داشت: ما به دنبال آن هستيم که با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، توسعه ورزش همگاني سطح شهر را اجرايي کرده و از مکان‌هاي ورزشي در اختيار شهرداري براي رشد اين ورزش، استفاده کنيم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان به اهميت افزايش ورزش همگاني در سطح شهر اشاره کرد و افزود: ورزش همگاني در کنار توسعه شادابي مردم، زمينه کاهش مشکلات اجتماعي جامعه نظير طلاق را فراهم مي‌کند، بنابراين مبارزه با مبارزه با فقر حرکتي بايد به صورت جدي انجام شود.

وي با بيان اينکه بسيج از ظرفيت‌هاي مختلف خود براي توسعه کشور استفاده مي‌کند، ادامه داد: تعامل و تفاهم اين سازمان با بخش‌هاي مختلف بسيج بدون شک سبب رفع نيازهاي مردم و کمک به رشد جامعه مي‌کند.

کريميان گفت: در حال حاضر نزديک به 97 زمين ورزشي روباز در اصفهان وجود دارد که 77 سالن از اين تعداد، در اختيار شهرداري اصفهان بوده و به دنبال آن هستيم که با بررسي‌هاي لازم، آن را براي فعاليت‌هاي جديد، آماده کنيم.

وي ساماندهي ورزش محلات در سطح شهر اصفهان را از ديگر برنامه‌هاي خود خواند و گفت: در اين راستا به خوبي مي‌توان از ظرفيت‌هاي بسيج استفاده کرده و کاري کرد که ورزش همگاني در تمام 200 محله سطح اصفهان افزايش يابد که اين مسئله سبب توسعه ورزش شهروندي مي‌شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه حرکتي در مدارس اصفهان و جاده سلامت، در کنار استفاده از ظرفيت ارگان‌هاي مختلف شهري، از ديگر فعاليت‌هاي اين سازمان به شمار مي‌رود.