اولین کنگره بین المللی خون و کاربردهای بالینی در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همین منظور اولین نشست هماهنگی این کنگره صبح دوشنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

استاندار استان در این نشست کنگره بین المللی خون و تازه های پیوند سلول های بنیادی خون ساز را یک رخداد بزرگ علمی و پژوهشی در این استان دانست و گفت: این کنگره از21 تا 24 اردیبهشت 94 به مدت چهار روز در این استان برگزار می شود.

سید موسی خادمی افزود: دراین کنگره آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی در سطح بین المللی که به نوعی پاسخگویی به نیاز جامعه در عرصه سلامت، بیماری ها وکاربردهای خون این مایع اصلی و حیاتی بدن است، ارائه می شود.

وی بیان کرد: این کنگره به عنوان یک رویداد مهم علمی علاوه بر دستاوردهای پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور، می تواند موجب معرفی داشته ها و ظرفیت های این استان در سطح ملی و بین المللی باشد.

خادمی، محورهای اصلی کنگره را بیماری های خونی و روش های درمانی، مراقبت و پیشگیری آن، کم خونی ها، طب انتقال خون، کاربردهای بالینی و تازه های پیوند سلول های بنیادی خون ساز، سرطان های خون واکتشافات دارویی در بیماری های خونی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و بارعلمی و پژوهشی این کنگره برای برگزاری مطلوب آن به طوریکه شایسته کشور و این استان است باید تلاش شود.

استاندار تاکید کرد: چون این کنگره بین‌المللی است و افراد زیادی از دانشمندان و بزرگان علمی و پژوهشی از کشورهای مختلف و ایران اسلامی به استان می‌آیند، همه دستگاه های اجرایی بخصوص دانشگاه ها در مراحل مختلف که لازم به فراهم کردن شرایط و امکانات است با دانشگاه علوم پزشکی متولی این کار همکاری داشته باشند.