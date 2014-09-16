به گزارش خبرنگار مهر، روند رو به سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد به طوری‌که روز گذشته هر بشکه نفت برنت دریای شمال به بشکه‌ای 96 دلار، قیمت هر بشکه و بهای هر بشکه طلای سیاه نفت سبک آمریکا به 91 دلار و 27 سنت کاهش یافت.



قیمت نفت در طول ۲ ماه گذشته تاکنون حدود 17 دلار کاهش داشته و برای نخستین بار در شهریور ماه سال جاری بهای طلای سیاه دو رقمی و به زیر یکصد دلار در هر بشکه کاهش یافت.



سقوط آزاد استراتژیک ترین کالای جهان با واکنش‌های نصفه و نیمه کشورهای بزرگ تولید کننده نفت خام از جمله مسئولان شرکت ملی نفت ایران هم روبرو شده است.



سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه نفت بشکه‌ای 114 و 115 دلاری بهای واقعی طلای سیاه نیست، گفت: قیمت واقعی هر بشکه نفت قطعا بشکه ای زیر یکصد دلار است.



وی با تاکید بر اینکه اگر بورس بازان بازار نفت را رها کنند قطعا قیمت نفت بازهم کاهش می یابد، تصریح کرد: اگر صرفا شاهد عرضه و تقاضا در بازار نفت باشیم بهای نفت در بازار جهانی کاهش می یابد.



بیژن زنگنه وزیر نفت هم با اعلام اینکه ایران فعلا پیشنهادی برای برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک به منظور بررسی وضعیت قینت نفت در بازار جهانی ارائه نخواهد کرد، تاکید کرد: در شرایط فعلی برگزاری نشست اضطراری نیاز نیست اما قیمت نفت هر چه بالاتر باشد بهتر است.



علی النعیمی وزیر نفت عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک در واکنش به کاهش قیمت ها معتقد است: این نخستین بار نیست که قیمت نفت کاهش می‌یابد، قیمت‌ها همیشه بالا و پایین می‌روند و به واقع نمی‌دانم که چرا این بار این همه جنجال ایجاد شده است.



علی العمیر وزیر نفت کویت هم با تاکید بر اینکه به نظر ما نیازی به برگزاری نشست اضطراری اوپک برای بررسی کاهش قیمتها وجود ندارد، معتقد است: قیمت‌های جهانی نفت تاکنون به اندازه‌ای کاهش نیافته اند که نیاز به برگزاری چنین نشستی باشد.



عبدالله البدری دبیر کل اوپکدر خصوص سقوط آزاد بهای جهانی طلای سیاه، گفت: برگزاری هیچ نشست اضطراری بررسی نشده و پیش بینی می شود که قیمت‌های نفت تا پایان امسال بهبود یابد.





نفت چرا ارزان شد؟



به گزارش مهر، در حال حاضر وضعیت ژئوپولیتیکی برخی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت جهان به ویژه کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه چندان مساعد به نظر نمی رسد.



روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان با ظرفیت تولید روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم می کند، تحریم های نفتی ایران هم کماکان پابرجا است، صنعت نفت عراق و سوریه با حملات گروه تروریستی داعش مقابله می کنند و وضعیت تولید نفت در لیبی، سودان جنوبی و شمالی و نیجریه هنوز به شرایط عادی بازنگشته است.



با وجود تمامی دشواری های تولید طلای سیاه در کشورهای بزرگ نفت خیز جهان، اما بر اساس آخرین گزارش رسمی دبیرخانه اوپک در مرداد ماه امسال اعضای این سازمان بیش از سقف تعیین شده نفت تولید و به بازار عرضه می کنند.



اوپک هفته جاری با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: تولید روزانه نفت کشورهای عضو این سازمان در آگوست 2014 (مرداد 93) با 230 هزار و 900 بشکه افزایش به بیش از 30 میلیون و 347 هزار بشکه در روز رسیده است.



در این بین هر چند تولید نفت عربستان و عراق با کاهش روبرو شده است اما ایران، لیبی، آنگولا، ونزوئلا و امارات متحده عربی در ردیف کشورهایی قرار گرفته اند که تولید نفت خود را افزایش داده اند.



آمریکا هم روزگاری عنوان بزرگترین واردکننده نفت و گاز جهان را یدک می کشید این روزها نه تنها واردات گاز را متوقف کرده است که رویایی صادرات نفت و میعنات گازی را در سر می پروراند و حتی تاکنون سه محموله نفت فوق سبکه خود را به کشورهای کره جنوبی و ژاپن صادر کره است.



بر اساس گزارش وزارت انرژی آمریکا، تولید نفت خام این کشور در سال جاری میلادی با یک میلیون بشکه در روز افزایش به رقم بی سابقه نه میلیون و 530 هزار بشکه در روز رسیده است که تولید نفت و گاز از ذخایر شیل و نامتعارف را می توان در این افزایش تولید مشاهده کرد.



وضعیت افزایش تقاضا هم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت جهان چنگی به دل نمی زند و گزارش آزانس بین المللی انرژی نشان می‌دهد حتی در سال آینده میلادی تقاضای جهانی برای نفت اوپک به 300 هزار بشکه کاهش می یابد و این در حالی است که تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک هم روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.





نفت ارزان دامن پالایشگاه و پتروشیمی‌ها را می‌گیرد



ارزان شدن بهای نفت و سقوط قیمت طلای سیاه به کمتر از 100 دلار در هر بشکه این روزها دامن مجتمع های عظیم پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت جهان را هم گرفته است.



احمد مهدوی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قیمت انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری در بازار جهانی، گفت: قیمت پتروشیمی ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش قیمت روبرو شده است.



دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، یکی از دلایل سقوط قیمت محصولات پتروشیمی ایران در بازار جهانی را کاهش بهای جهانی نفت خام عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود در صورت افزایش قیمت جهانی نفت، محصولات پتروشیمی هم رنگ افزایش قیمت را به خود ببینند.



ست کلینمن رئیس بخش راهبردهای انرژی در بانک آمریکایی سیتی هم با اشاره به شرایط وخیم محصولات پالایشی در جهان می گوید: قیمت پائین نفت از یکسو و افزایش ظرفیت‌های پالایشی در نقاط مختلف جهان از جمله عربستان و هند موجب شده تا پالایشگاهها با عرضه بیش از اندازه روبرو شوند و حاشیه سودشان کم شده و در نتیجه قیمت محصولاتشان همگام با قیمت‌های جهانی نفت سقوط کند.



با این حال اگر به وضعیت بلاتکلیف رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه یورو، احتمال افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای رایج، افزایش تولید کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت جهان، افزایش سطح ذخیره سازی نفت در کشورهای بزرگ صنعتی و احتمال افزایش صادرات میعانات گازی را در نظر بگیریم، فعلا باید شاهد تیره روزی‌های طلای سیاه در بازار جهانی نفت باشیم.

گزارش از محمد علی زمان خانی