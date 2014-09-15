آزاده پورمختار که به همراه هما جدیکار نمایش «تیستو سبز انگشتی» نوشته نغمه ثمینی را کارگردانی کرد و در اولین روز پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به صحنه برد، درباره وضعیت برنامه ریزی و نظم در برگزاری این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی به خبرنگار مهر گفت: برای ما از نظر اینکه اجرا رأس ساعت مقرر شروع و کمک هزینه‌ هم به موقع به گروه پرداخت شود، مشکلی وجود نداشت و برنامه ریزی‌های انجام شده از سوی دبیرخانه جشنواره مرتب بود.



وی متذکر شد: ولی مردم و مخاطب به دلیل وجود بلیت‌های بدون شماره، در اجرای نمایش «تیستو سبز انگشتی» با مشکل مواجه شدند. گویا بلیت‌های آثار جشنواره به 2 شکل بدون شماره و شماره‌دار صادر شده بودند و علاوه بر این بلیت‌ها، بخشی نیز به مهمانان ویژه یا VIP اختصاص داشت که این موضوع برای مخاطب و مهمانان گروه مشکل‌ساز شد. نمی‌دانم تنها برای گروه نمایش ما بلیت بدون شماره اختصاص پیدا کرد یا به دیگر گروه‌ها نیز برای حضور مهمان بلیت بدون شماره داده شده است. بلیت‌های بدون شماره باعث شد تا مهمانان گروه که اکثرشان چهره‌های هنری هستند برای حضور در سالن اجرا، با مشکل مواجه شوند.

این هنرمند با سابقه تئاتر و تئاتر عروسکی که روزهای 22 و 23 شهریورماه در مقام کارگردان نمایش «تیستو سبز انگشتی» را در سالن چهارسوی تئاتر شهر روی صحنه برد، درباره وضعیت اجرای عمومی این نمایش یادآور شد: قبل از شروع جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی خانم مرضیه برومند دبیر جشنواره در صحبت‌هایی که داشتیم اعلام کرد بعد از پایان جشنواره تعدادی از آثار اجرای عمومی خواهند داشت که البته مشخص نیست نمایش ما هم جزو این آثار باشد یا نه.



پورمختار ادامه داد: اگر جشنواره امکان اجرای عمومی «تیستو سبز انگشتی» را فراهم نکند ما سعی می‌کنیم تا خودمان برای اجرای عمومی اثر اقدام کنیم. در حال حاضر منتظر مشخص شدن وضعیت اجرای عمومی از طرف جشنواره تئاتر عروسکی هستیم.



عروسک گردان آثار مطرح تلویزیونی همچون «مدرسه موش‌ها»، «هادی و هدی» و «خونه مادر بزرگه» درباره احتمال تداوم حضورش در عرصه تئاتر، تأکید کرد: تولید و اجرای نمایش «تیستو سبز انگشتی» کار سنگینی بود و ما را خسته کرد. در حال حاضر به فکر این هستیم که این نمایش به سرانجام برسد و اجرای عمومی شود و بعد از آن برای حضور و فعالیت مجدد در عرصه تئاتر تصمیم گیری خواهم کرد.

عکس ها از سایت ایران تئاتر